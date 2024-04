BergamoScienza rinnova il look per parlare di «Intelligenze»

Comunicare la scienza è uno dei temi cruciali dei nostri tempi ed è importante trovare linguaggi e stili utili ad entrare in sintonia con il grande pubblico. Lo sa bene anche BergamoScienza che quest’anno intende rinnovarsi e vuole farlo partendo dall’immagine del Festival. Si parte dal visual, ossia la grafica che accompagna tutta la comunicazione della manifestazione, declinandola nelle varie forme di comunicazione (sito web, social, stampa e altro).

«Fin dagli esordi, - spiegano gli organizzatori - il primo festival di divulgazione scientifica nato in Italia, ha considerato come principale missione la diffusione del sapere scientifico soprattutto verso le giovani generazioni. Quest’anno ha in serbo una bella novità, che renderà la manifestazione sempre più partecipata: un bando di concorso per dare vita al visual della XXII edizione, comprensivo di lettering e grafica». BergamoScienza sta cercando creatività e innovazione e lo fa annunciando anche il tema di quest’anno della manifestazione, in programma dal 27 settembre al 13 ottobre: «Intelligenze».

«Il tema “Intelligenze” - viene precisato dai promotori - mira a includere una moltitudine di sfaccettature della realtà che ci circonda: dall’intelligenza umana, sociale ed emotiva, alle nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, ai comportamenti intelligenti che piante e animali instaurano in relazione ai propri habitat, fino ad arrivare all’intelligenza che sottende la complessità dell’intero cosmo».

«Un tema tutto da scoprire, - proseguono da BergamoScienza - in quanto non esiste ancora una definizione condivisa, univoca e definitiva, di cosa sia l'intelligenza. Tema che sarà oggetto delle riflessioni, come sempre, delle voci più rappresentative a livello internazionale del mondo della scienza e della cultura. Contributi originali di studiosi di discipline diverse non mancheranno come sempre di coinvolgere un pubblico vasto ed eterogeneo sulle molteplici sfaccettature delle intelligenze intorno a noi».

