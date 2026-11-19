È un fine settimana all’insegna del grande cinema quello del 21 e 22 novembre, tra mondi distopici, leggende millenarie, drammi familiari e thriller. Non mancano poi due appuntamenti speciali.

Torna sul grande schermo la saga di «Hunger Games» con «L’alba sulla mietitura», diretto ancora una volta da Francis Lawrence e tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins. Il film, secondo prequel cinematografico della saga, riporta gli spettatori a Panem, ventiquattro anni prima degli eventi raccontati nella trilogia originale, e si concentra sulla cinquantesima edizione dei Giochi, la cosiddetta Seconda Edizione della Memoria. Al centro della vicenda c’è il giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada, un ragazzo del Distretto 12 destinato a diventare il mentore di Katniss e Peeta. In questa edizione i tributi saranno il doppio del solito, ben 48, quattro per ogni distretto, e Haymitch dovrà trovare il modo di sopravvivere all’arena, mettendo in discussione il potere di Capitol City. Nel cast ci sono anche Mckenna Grace, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons e Kieran Culkin. Il film torna a esplorare la dimensione politica della saga, tra spettacolarizzazione della violenza, propaganda e resistenza al potere.

Sempre nel territorio del fantasy e dell’avventura si muove «Ramayana: La nascita di una leggenda», kolossal indiano diretto da Nitesh Tiwari e ispirato a uno dei più importanti poemi della tradizione indiana. Si tratta del primo capitolo di un progetto cinematografico in due parti. La storia segue il principe Rama, incarnazione terrena del dio Vishnu, che dopo essere stato esiliato si trova ad affrontare il demone Ravana, responsabile del rapimento della moglie Sita. Una vicenda di coraggio, destino e lotta tra bene e male, raccontata attraverso scenari monumentali, effetti speciali e sequenze d’azione. A interpretare Rama è Ranbir Kapoor, mentre Yash veste i panni di Ravana e Sai Pallavi quelli di Sita. Tra le curiosità, la colonna sonora porta la firma di due nomi di primo piano: Hans Zimmer e A.R. Rahman, entrambi premiati con l’Oscar.

Per chi preferisce il dramma, arriva «Fjord», il nuovo film del regista rumeno Cristian Mungiu, con Sebastian Stan e Renate Reinsve. La storia racconta di una coppia rumeno-norvegese profondamente religiosa, Mihai e Lisbet, che si trasferisce con i cinque figli in un villaggio isolato tra i fiordi norvegesi. L’iniziale rapporto di amicizia con i vicini cambia quando una delle figlie mostra a scuola alcuni lividi. La vicenda attira l’attenzione della comunità e dei servizi sociali, che cominciano a interrogarsi sui metodi educativi della famiglia. Ne nasce uno scontro tra convinzioni religiose, modelli culturali e intervento delle istituzioni, che mette in discussione il confine tra libertà individuale e tutela dei minori. La pellicola è stata presentata in concorso al Festival di Cannes 2026, dove ha conquistato la Palma d’oro, la seconda per Mungiu dopo quella ottenuta nel 2007 con «4 mesi, 3 settimane, 2 giorni».

Tra il crime e il thriller si colloca invece «La ballata del re delle api», titolo originale «The Rivals of Amziah King», diretto da Andrew Patterson e interpretato da Matthew McConaughey, affiancato da Kurt Russell e Angelina LookingGlass. Il protagonista è Amziah King, apicoltore e musicista molto conosciuto nella sua comunità dell’Oklahoma, dove guida un gruppo di persone unite dalla passione per le api e per la musica bluegrass. Il ritorno della figlia adottiva Kateri, con cui aveva perso i contatti, sembra offrirgli l’occasione per ricominciare, ma l’attività legata alla produzione di miele attira anche l’interesse di rivali poco raccomandabili. Il film alterna così il racconto dei legami familiari a una storia di tensione e rivalità, accompagnata da una forte componente musicale.

Tra le nuove uscite c’è anche il cinema italiano con «Il fuoco che ti porti dentro», diretto da Edoardo De Angelis e tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini. Protagonisti Vanessa Scalera e Lino Musella, affiancati da Ivana Lotito ed Elena Radonicich. Al centro della storia il rapporto tormentato tra Antonio, che da anni ha lasciato Napoli per costruirsi una vita a Milano, e la madre Angela, donna dal carattere ingombrante e contraddittorio. Il suo arrivo durante le festività natalizie riapre antiche ferite familiari, trasformando la cena della Vigilia in un confronto acceso, tra momenti grotteschi, incomprensioni e sentimenti irrisolti. Un dramma familiare che esplora i rapporti tra genitori e figli, tra rancori mai superati e legami dai quali è difficile liberarsi.

Accanto alle nuove uscite, dal 23 al 25 novembre arrivano sul grande schermo anche due titoli speciali. Il primo è «Your Name», il film d’animazione diretto da Makoto Shinkai che celebra il decimo anniversario dall’uscita e arriva per la prima volta nelle sale italiane in versione 4K, distribuito da Dynit. La storia intreccia romanticismo, mistero e fantasia attraverso le vite di Mitsuha e Taki, due adolescenti che cominciano inspiegabilmente a scambiarsi i corpi e a vivere l’uno la quotidianità dell’altra. Un’occasione per riscoprire uno dei film più amati dell’animazione giapponese contemporanea.

Nelle stesse giornate sarà proiettato anche «Mustang», documentario diretto da Kasia Smutniak, distribuito da Fandango e premiato con il Premio del Pubblico Terna alla Festa del Cinema di Roma 2026. L’opera nasce dal viaggio compiuto nel 2003 dalla regista insieme a Pietro Taricone nella remota regione del Mustang, in Nepal, e da una promessa: tornare per contribuire a proteggere la cultura del luogo. Molti anni dopo, attraverso le immagini raccolte nel tempo e lo sguardo della figlia Sophie, quel viaggio diventa il punto di partenza di un racconto sulla memoria, sui legami familiari e sull’incontro con una comunità. Al centro anche la realizzazione di una scuola che consenta ai bambini della regione di continuare a studiare senza dover lasciare le proprie famiglie.

Per i più piccoli al Conca Verde

Spazio infine alle famiglie con «Il cinema ti fa crescere», la rassegna dedicata ai più giovani organizzata dal Cinema Conca Verde di Bergamo. Dal 21 novembre al 19 dicembre, tutti i sabati pomeriggio alle 15.45, cinque appuntamenti accompagneranno bambini e genitori alla scoperta di film fantastici e produzioni d’animazione, tra grandi classici e novità. Ad aprire il programma, sabato 21 novembre, sarà «L’albero di Molto Lontano» di Ben Gregor, tratto da uno dei più celebri libri della letteratura per l’infanzia inglese. Protagonista è la famiglia Thompson che, abituata a una vita iperconnessa, si trasferisce in un vecchio fienile nella campagna inglese, dove dovrà fare i conti con l’assenza di Wi-Fi ed elettricità. Tra creature fantastiche, ironia e meraviglia, il film invita a riscoprire il rapporto con la natura e la fantasia. La rassegna proseguirà il 28 novembre con l’animazione in stop-motion «I racconti del giardino incantato», il 5 dicembre con il classico di Hayao Miyazaki «Kiki – Consegne a domicilio», il 12 dicembre con «Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A.» e il 19 dicembre con «Wildwood – I segreti del bosco proibito», firmato dallo studio Laika. L’iniziativa vuole avvicinare i bambini al piacere del cinema in sala fin dalla prima infanzia, proponendo storie adatte a diverse fasce d’età e offrendo alle famiglie un’occasione per condividere l’esperienza del grande schermo. Per chi partecipa ad almeno 4 proiezioni, è previsto un regalo a sorpresa.