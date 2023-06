Cinema, dall’11 al 15 giugno biglietto speciale a 3,50 euro: ecco le sale e i film

Quest’anno la stagione cinematografica estiva verrà aperta e chiusa da «Cinema in Festa», un’iniziativa promossa dal ministero della Cultura in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano che punta a ripopolare le sale durante l’estate. Dall’11 al 15 giugno e dal 17 al 21 settembre i biglietti per tutti i film in programmazione (italiani, europei, internazionali) costeranno solo 3.50 euro. Sul sito ufficiale dell’iniziativa è attiva una pagina con l’elenco delle sale aderenti nella Bergamasca (e in tutte le altre province) e il palinsesto dei film che partecipano all’iniziativa.