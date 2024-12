Cinema a Natale: da «Mufasa» a «Una notte a New York»

Sono tante le novità per questo weekend pre-natalizio (21-22 dicembre), dai film d’animazione alle commedie fino ai drama. Per chi è cresciuto a pane e Disney, c’è il nuovo live action «Mufasa – Il re leone»: Rafiki racconta la leggenda del grande sovrano alla cucciola Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico ed esuberante intrattenimento. In originale John Kani dà la voce a Rafiki, Blue Ivy Carter è Kiara e Aaron Pierre interpreta Musafa.

Per chi ha voglia di una bella commedia nostrana, Alessandro Siani è al cinema con un film che lo vede regista e protagonista, affiancato da Leonardo Pieraccioni. «Io e te dobbiamo parlare» può essere riassunto così: una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Due colleghi poliziotti vivono infatti due vite estremamente intrecciate, a casa e sul lavoro, ma tutto sommato tranquille, finché, un giorno, non devono affrontare un vero crimine…

Per ridere durante le Feste poi non può mancare Christian De Sica, protagonista del cinepanettone «Cortina Express» con Lillo ed Isabella Ferrari. Il film sarà in sala proprio prima di Natale, da lunedì 23 dicembre. «Una notte a New York», a dispetto di quanto potrebbe suggerire il titolo, non è una commedia romantica, bensì una pellicola «filosofica» e quasi teatrale, ambientata tutta in uno dei classici taxi gialli della Grande Mela. Una passeggera e un autista, bloccati nel traffico, conversano. E dai temi più banali arrivano a mettere a nudo la propria vita. Debutto alla regia di Christy Hall, i due protagonisti sono Dakota Johnson e Sean Penn.

Torna sul grande schermo anche Ferzan Özpetek con il suo quindicesimo film, intitolato «Diamanti». Una pellicola ambientata tra il presente e gli anni Settanta, che vede il suo centro in una sartoria specializzata in costumi per cinema e teatro, un microcosmo tutto al femminile; un’opera che intreccia tante storie di donne, ricche di passione ma anche di ansie, mentre realtà e finzione si mescolano così come le vite delle attrici e quelle dei loro personaggi. Nel cast ben 18 artiste italiane, tra cui Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Elena Sofia Ricci e Kasia Smutniak; nella colonna sonora c’è Giorgia.

I grandi classici delle feste

Visto che Natale è proprio alle porte, questa settimana ne approfittiamo per consigliarvi anche qualche bel classico delle feste da rivedere a casa con la famiglia. Non è davvero Natale infatti se ogni anno non si rispolvera almeno uno di questi film. Il primo, imperdibile, titolo natalizio è l’apprezzatissimo «Mamma, ho perso l’aereo», con il piccolo Kevin McCallister interpretato da Macaulay Culkin; a seguire c’è la commedia «Una poltrona per due», con l’esilarante coppia Eddie Murphy/Dan Aykroyd, che proprio a inizio mese è tornata al cinema in versione restaurata. Immancabile anche «Il Grinch» con Jim Carrey, film che vinse l’Oscar per il miglior trucco. Per i più romantici invece l’appuntamento fisso è con «L’amore non va in vacanza», che nel cast vede Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black e Jude Law. Chiudiamo la lista delle commedie straniere consigliate con «Miracolo nella 34ª strada», film del 1994 e remake di una prima versione degli anni Quaranta, una pellicola dolcissima che merita di essere guardata in compagnia dei propri bambini. A proposito di bimbi, ecco anche un paio di suggerimenti d’animazione: in primis il tradizionale «Polar Express» e poi il più recente – ma molto amato – «Frozen».

Per quanto riguarda le pellicole nostrane, il nostro consiglio ricade su «La banda dei Babbi Natale», diretto da Paolo Genovese e con il mitico trio di Aldo, Giovanni e Giacomo; per chi volesse dedicarsi a qualcosa di meno recente, la scelta d’obbligo è invece «Vacanze d’inverno» con Alberto Sordi, il capostipite per eccellenza dei film natalizi italiani.

Sulle piattaforme di streaming