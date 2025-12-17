Concerto di Natale dal gusto rock: appuntamento il 20 dicembre al Seminario

Saranno gli «Udue U2 Forever» questo sabato sera, 20 dicembre , a riscaldare con la loro musica il pubblico dell’auditorium del Seminario Vescovile per il tradizionale evento di beneficienza. Un appuntamento quasi ventennale, e che per l’edizione 2025 sceglie di sostenere una delle realtà più importanti del territorio bergamasco, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

La serata, che avrà inizio alle 21, è come sempre a ingresso gratuito previa prenotazione dei biglietti ( disponibili su Eventbrite fino a esaurimento posti ). La generosità del pubblico, che al termine dello spettacolo potrà lasciare la propria offerta libera, permetterà di finanziare in particolare due progetti dell’Asst in favore dei bambini e degli adolescenti: il primo dedicato al lavoro di valutazione delle cardiopatie congenite, finalizzate ad individuare le attività sportive più idonee da praticare per il miglioramento della loro salute; il secondo legato invece alla promozione sul territorio dell’attività fisica nell’ottica della prevenzione. Iniziative importanti, che grazie alle donazioni raccolte potranno avere un forte impatto positivo sulla salute dei ragazzi.

La presentazione del Concerto 2025 si è tenuta mercoledì 17 dicembre, a Palafrizzoni, in presenza del direttore artistico Roberto Gualdi; di Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali, Sport, Salute e Longevità; Francesca Raimondi, direttrice dell’Unità di Cardiologia del Papa Giovanni; Alessandro De Bernardis, dirigente Medico dello staff della direzione sociosanitaria dell’Ospedale; Renato Guatterini ed Edoardo Arcaini, presidente e direttore di Ance Bergamo, uno degli sponsor dell’evento; e infine Roberto Longoni, bassista degli «Udue U2 Forever».