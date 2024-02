Concorso Art Bonus, la Carrara è in testa alla classifica lombarda - Come votare

Sarà possibile votare sino al primo marzo. Una competizione online pensata dal ministero della Cultura per far conoscere lo strumento dell’Art bonus. Una misura agevolativa sotto forma di credito di imposta, introdotta nel 2014, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.In particolare, il donatore (persona fisica o giuridica) di una erogazione liberale, elargita per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, potrà godere di un regime fiscale agevolato nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a partire dal 2014.