Cosa fare quest’estate a Bergamo? Ecco le mappe degli estivi in città e provincia

Iniziamo la rassegna degli spazi estivi partendo dalla città, dove ad alcuni «classiconi» come «Goisis Summer» e «Lazzaretto Estate» si aggiungo diverse novità, come «Estate in Trucca» e «La Frasca» allo Spalto San Michele.

Per quanto riguarda gli spazi verdi, il parco Goisis anche quest’anno propone, fino al 9 settembre, eventi culturali, laboratori e tante offerte enogastronomiche. Per quanto riguarda l’intrattenimento, le attività sono affidate alla Libreria Incrocio Quarenghi, a Pachamama Bergamo e al Centro Ananda. Le intramontabili casette di street food sono gestite da Privo (prodotti senza glutine), Rookie (hamburger), Kindness (pizza), Frish (pesce fritto); il chiringuito da Apriti Cielo; e poi non mancheranno anche i piatti vegani di Veg Eat, le griglie di Street American Bbq, le schiacce di Schiaccia e i prodotti da forno di Nuna. «Goisis Summer» è aperto dal lunedì al giovedì fino alla 1 di notte; venerdì, sabato e prefestivi fino alle 2.

Il parco della Trucca ospita invece alcune attività per bambini, come il festival «BergamoGioca» in programma il 14 e 15 giugno, e uno spazio food gestito dal ristorante Biif. Altra novità è l’area estiva allestita allo Spalto di San Michele, che fino a settembre proporrà eventi musicali, cocktail e piatti sfiziosi a cura di Tucans Pub e Harlem. «La Frasca» è aperto tutti i giorni fino alla 1 di notte.

Al Lazzeretto musica e comicità

Con focus musica c’è poi l’immancabile «Lazzaretto Estate», che anche per il 2025 ha in programma concerti, spettacoli comici e non solo. Il calendario completo – il primo appuntamento è oggi, 13 giugno, mentre l’ultimo sarà il 27 luglio – lo trovate qui.

La novità del ChorusLife

Nuovo spazio disponibile per l’estate è lo smart district ChorusLife, inaugurato l’anno scorso. Il programma di «Dove l’estate succede» – che copre fino al 6 settembre – include serate a tema (ballo liscio, dj set, cantautori), piatti della tradizione e proposte culinarie dal mondo. L’area food è aperta dalle 18, l’intrattenimento inizia alle 21. Qui per ulteriori info.

Festival musicali e sagre enogastronomiche anche all’Edoné di via Agostino Gemelli, che sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 16 a mezzanotte, venerdì e sabato dalle 16 alle 2 di notte, domenica dalle 11 a mezzanotte. Trovate qui il programma completo

Concerti in centro a Bergamo

Serate a tema musicale anche per Nxt in piazzale Alpini, dove l’ingresso per alcuni eventi sarà gratuito per chi entrerà prima delle 20 o per chi prenoterà la cena. Qui la lista degli appuntamenti.

Saranno aperti fino a settembre anche gli spazi estivi ad Astino gestiti dai ristoranti Da Vittorio e Da Mimmo.

Tra le altre iniziative in città segnaliamo il cinema all’aperto di «Esterno Notte» di Lab80, Estate in Provincia presso il Palazzo della Provincia di via Tasso e la mostra «De bello. Notes on war and peace» di GresArt671.

Spostandoci in provincia troviamo moltissime possibilità di intrattenimento estivo, dal Parco Avventura di Torre Boldone – luogo ideale per famiglie – e al festival tribale «Lo Spirito del Pianeta», passando per le manifestazioni all’insegna della musica come «Libera la Festa» di Osio Sopra e «Rock sul Serio» a Villa di Serio. Esplora la mappa per avere più informazioni sui singoli eventi. Entrambe le mappe interattive verranno aggiornate durante l’estate con nuove attività ed eventuali modifiche.

Conosci altri estivi?