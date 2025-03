Dal 19 aprile la Fiera dei librai: tante novità e un ricco calendario di incontri

Dal 19 aprile al 4 maggio torna la 66esima edizione della Fiera dei Librai Bergamo, il tradizionale appuntamento con la manifestazione più antica d’Italia, promossa e organizzata da Confesercenti Bergamo, dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi, da Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai (Sil) e co-organizzata dal Comune di Bergamo.

Protagoniste della manifestazione sono le librerie indipendenti bergamasche - Libreria Arnoldi, Cartolibreria Nani, Libreria Palomar, Il Parnaso libri&natura, Punto a capo libri - a cui si aggiungono quest’anno altre quattro librerie indipendenti del territorio: Spazio Terzo Mondo, Libreria Incrocio Quarenghi, Libreria San Paolo, Elle Libri, innescando una collaborazione tra pagine e parole, attorno a uno degli eventi più attesi e sentiti dai lettori e dalle lettrici di ogni età.

Il viaggio della Fiera dei Librai quest’anno è anticipato da un’anteprima Fuori Fiera, un incontro con un protagonista d’eccezione: Alessandro Barbero. Il professore e storico piemontese presenta il dialogo «Guerra, pace, imperi» sabato 12 aprile, nella cornice di Gres Art 671. L’evento è organizzato da Fiera dei Librai Bergamo, in collaborazione con Gres Art 671 ed il contributo di Fondazione Pesenti Ets.

Il secondo Fuori Fiera sarà, invece, un posticipo. Venerdì 9 maggio Giulio Tremonti presenterà «Guerra o pace» (Solferino, 2025), una spiazzante lettura politica ed economica che spiega quanto sia unico il momento che stiamo attraversando e illustra con lucidità la posta in gioco per l’Occidente e per l’Europa.

Gli incontri con gli autori

Un programma diviso per tematiche, con 120 eventi e 2 fuori fiera. Non solo dialoghi con gli autori, ma anche performance, concerti, live podcast, teatro-lettura e laboratori. Espressioni differenti per parlare di narrativa, poesia, saggistica, memoria e resistenza, politica, storia, divulgazione scientifica, educazione alla pace ed editoria locale.

Le location

Quest’anno la Fiera dei Librai diventa ancora più diffusa, distribuendo gli incontri su un maggior numero di sedi. Le principali saranno lo Spazio Incontri nel Cortile della Biblioteca Ciro Caversazzi in via Torquato Tasso, la Sala Lettura allestita nell’Area Narrativa della Fiera dei Librai e il Donizetti Studio all’interno del Teatro Donizetti. Altri eventi si svolgeranno invece alla Biblioteca Civica Angelo Mai, nell’auditorium Cult! di piazza della Libertà, negli spazi di Gres Art 671, a NXT Bergamo in Piazzale degli Alpini, presso la Sala Ferruccio Galmozzi alla Biblioteca Ciro Caversazzi, nella Sala Mimmo Boninelli della Biblioteca civica Antonio Tiraboschi, in Sala Sestini del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni ed in Aula Castoldi dell’Università degli studi di Bergamo.

Alcuni degli appuntamenti in programma

Barbara Gallavotti Il futuro è già qui, Mondadori (19 aprile - 11:45, Spazio Incontri); Romano Prodi e Massimo Giannini Il dovere della speranza, Rizzoli (22 aprile – 21.00, Sala Sestini); Marcello Veneziani Senza eredi. Ritratti di maestri veri, presunti e controversi in un’epoca che li cancella, Marsilio (23 aprile - 18:00, Spazio Incontri); Eraldo Affinati Testa, cuore e mani. I grandi educatori cristiani di Roma, LEV (23 aprile – 21.00, Spazio incontri); Elena Cattaneo Scienziate. Storie di vita e di ricerca, Raffaello Cortina Editore (24 aprile - 21:00, Spazio Incontri); Antonio Franchini Il fuoco che ti porti dentro, Marsilio (24 aprile - 17:30 - Sala Mimmo Boninelli); Silvio Garattini Farmaci. Luci e ombre, Il Mulino (24 aprile - 19:30, Spazio Incontri); Diego De Silva I titoli di coda di una vita insieme, Einaudi (25 aprile - 18:00; Spazio Incontri); Massimo Cacciari La Passione secondo Maria, Il Mulino (26 aprile - 18:00, Spazio Incontri); Mario Desiati Malbianco, Einaudi (27 aprile - 11:00, Sala Galmozzi); Matteo Saudino Anime Fragili. Un viaggio con Platone e Aristotele nella vulnerabilità del nostro tempo, Einaudi (27 aprile - 18:00, Spazio Incontri); Luca Misculin Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale, Einaudi (27 aprile - 19:30, Spazio Incontri); Benedetta Tobagi Le stragi sono tutte un mistero, Laterza (28 aprile - 18:00, Spazio Incontri); Andrea Pennacchi Se la rosa non avesse il suo nome, Marsilio (28 aprile - 21:00 Spazio Incontri); Silvia Ballestra e Tullio Pericoli Le colline di fronte, Laterza (29 aprile - 16:30, Spazio Incontri); Amalia Ercoli Finzi Le ragazze della luna. Sogni e scoperte delle scienziate dello spazio, Mondadori (30 aprile - 18:00, Spazio Incontri); Nello Scavo Il salvatore di bambini: una storia ucraina, Feltrinelli (30 aprile - 21:00 Spazio Incontri); Anna Zafesova Pietroburgo. Dagli assassini degli zar al cuoco di Putin, Paesi Edizioni (1 maggio - 21:00 Gres Art 671); Daniele Novara Mollami!, Rizzoli (2 maggio - 15:00, Spazio Incontri); Michele Serra Osso. Anche i cani sognano, Feltrinelli (2 maggio - 21:00 Spazio Incontri); Maurizio de Giovanni L’antico amore, Mondadori (3 maggio - 11:00 Spazio Incontri): Giulia Caminito Il male che non c’è, Bompiani (3 maggio - 16:30, Sala Galmozzi); Pierluigi Bersani Partiamo dai fondamentali, Rizzoli (3 maggio - 19:30, NXT Bergamo); Ezio Mauro La mummia di Lenin, Feltrinelli (3 maggio - 21:00 Spazio Incontri).

Come prenotarsi

Come da tradizione della Fiera dei Librai la partecipazione è gratuita per ogni incontro.

La prenotazione è obbligatoria solo per alcuni eventi. In questo caso le prenotazioni saranno aperte anticipatamente dal 28 marzo 2025 solo per i possessori della LiberCard, carta fedeltà delle librerie indipendenti di Bergamo che permette, inoltre, di avere sconti sui titoli acquistati nelle librerie aderenti all’iniziativa e durante la Fiera dei Librai. Gli stessi eventi saranno poi prenotabili per tutti dal 4 aprile.

Altri appuntamenti, invece, richiederanno una prenotazione a partire dal 4 aprile, senza alcuna possibilità di prelazione.

Per i più piccoli

La Fiera dei Librai è pronta ad ospitare, come da tradizione, i lettori e le lettrici di ogni età. Sono 12 gli appuntamenti dedicati quest’anno ai giovanissimi, suddivisi fra laboratori, letture e spettacoli. Si inizia lunedì 21 aprile con PietroClown e le sue letture magiche che tornano domenica 27 aprile. Tre i momenti laboratoriali in programma grazie alla collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo e dedicati alle diverse età della scuola primaria, esperienze di scoperta e riscoperta della natura che si svolgeranno il 21 aprile e il 2 e 4 maggio. Il 25 aprile un altro laboratorio per i ragazzi dai 3 ai 7 anni sarà condotto dalla scrittrice Teresa Capezzuto.

Dai 4 ai 10 anni è, invece, il pubblico atteso sabato 26 aprile per «Giochi e filastrocche di una volta», a cura di Ruralia, museo di Osio Sotto, con Marino Falchetti, Ciro Santoro, Marilena Belloli e Marco Ravasio. Domenica 27 aprile e sabato 3 maggio Francesca Muratore, educatrice nelle scuole Steiner Waldorf, propone «La magia della primavera» per bambini e bambine dai 3 ai 7 anni ed uno spettacolo di burattini dai 6 ai 10 anni. Giorgio Personelli ed il chitarrista Pierangelo Frugnoli propongono il piccolo musical «Furbo il Signor Volpe», alle 16.30 del 1 maggio. Il duo tornerà sabato 3 maggio con il piccolo musical «Pippi Calzelunghe» a cui seguirà, domenica 4 maggio «Il Mitico Spettacolo».

Non solo libri

Ritornano infine anche i tradizionali appuntamenti con la cerimonia di premiazione de il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo in programma sabato 3 maggio alle ore 18:00 al Teatro alle Grazie di Bergamo alla presenza dei cinque autori finalisti.

