Dal rock al jazz, l’estate al Lazzaretto: ecco il calendario degli appuntamenti

Una rassegna che spazia dal rock dei The Kolors alla poetica di Chopin, passando dal teatro (autoctono) di ex Drogheria alla voce (nazionale) di Gianna Nannini. Il palco è quello del Lazzaretto che si prepara alla mutazione: via i canestri da basket avanti i 750 posti a sedere. Si inizia giovedì 17 giugno e fino al 21 agosto con 22 spettacoli di teatro, cabaret, jazz e musica con protagonisti di rilievo nazionale. E il prezzo dei biglietti è calmierato: dai 5 ai 22 euro. La lunga rassegna estiva è organizzata dal Comune di Bergamo e prodotta da Sbam Noisy Ideas, presentata ieri, «con la volontà – ha spiegato l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti –, di proseguire sull’esempio dello scorso anno, dando continuità e forte identità al Lazzaretto,il nostro grande teatro all’aperto. Dopo mesi di chiusura è forte il desiderio di partecipare al rito collettivo dello spettacolo dal vivo, momento unico e irripetibile».