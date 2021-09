Dall’Orto botanico alla Carrara: tutti gli eventi per le Giornate europee del patrimonio

Le Giornate europee del patrimonio, promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea, tornano anche quest’anno con l’obiettivo di sottolineare il valore del patrimonio culturale e artistico, in una prospettiva di dialogo tra i 50 Stati firmatari della Convezione culturale europea. Anche a Bergamo tante le proposte per i cittadini nelle giornate del 25 e 26 settembre.

«Il Comune di Bergamo aderisce nuovamente a quest’importante iniziativa che pone alla nostra attenzione il ruolo cruciale della cultura come volano per la rinascita del tessuto sociale e la crescita di quello economico, così importante nella fase post pandemica ancora in corso. Il tema di quest’anno – Patrimonio culturale: Tutti inclusi! – mi sembra inoltre particolarmente significativo perché invita a una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale come diritto di tutti i cittadini. È una materia di grande attualità su cui come amministratori siamo chiamati a realizzare molta della progettualità presente e futura. Le istituzioni culturali cittadine, attraverso le diverse iniziative in calendario per il 25 e 26 settembre , testimoniano l’impegno concreto in questa direzione» dichiara l’assessore alla Cultura, Nadia Ghisalberti.