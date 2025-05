Di Cinto: « Il mio Integrazione Film Festival sarà fantastico»

Daphne Di Cinto, come sei arrivata alla direzione del Festival?

Eri già quindi una presenza amica del Festival.

Per chi non ti conoscesse, invece, raccontaci qualche cosa di te.

Parlavamo di identità, inclusione, intercultura ma quest’anno è stata aggiunta un’altra parola che è intersezionalità: cosa vuol dire?

«Esatto, è quel concetto per cui le lotte sono di tutte le persone anche quando apparentemente una certa questione non ci tocca direttamente. Intersezionalità: non siamo abituati a sentire questa parola perché spesso la società ama inscatolarci con etichette preconfezionate. Mentre noi non possiamo prescindere da tutti gli aspetti che ci rendono chi siamo, dunque quando consideriamo chi siamo come persone in toto ci rendiamo conto che ogni singola persona si interseca ad altre sotto un aspetto o un altro. Questo significa che in una società ci sono momenti in cui come persona e con i privilegi che posso avere io posso essere in una situazione di potere e dare una mano a una persona che ne ha bisogno. Oppure può succedere che io sono in situazione di svantaggio mentre l’altra persona è in una situazione di potere: nel momento in cui noi comprendiamo l’intersezionalità di tutto il nostro essere automaticamente diventeremo una società migliore».