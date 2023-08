È il momento di «Oppenheimer». Al cinema resta «Barbie» e arriva «La casa dei fantasmi» - Programmazione e trailer

Insomma, in Italia niente «Barbiheimer»… anche se almeno per qualche giorno i due film saranno in programmazione insieme. Il nuovo film di Christopher Nolan – che lo ha diretto, scritto e co-prodotto – si basa sulla biografia di Robert Oppenheimer, fisico statunitense e tra i principali fautori del Progetto Manhattan, che portò all’invenzione della bomba atomica. Dalla critica è stato definito «il miglior lavoro di Nolan», un vero e proprio «capolavoro», se non addirittura «uno dei migliori film del XXI secolo». Il cast, d’altra parte, è davvero stellare. Il protagonista è interpretato da Cillian Murphy, il Thomas Shelby di «Peaky Blinders», che con Nolan ha già lavorato in parecchi progetti (la trilogia de «Il cavaliere oscuro», «Dunkirk», «Inception»). Al suo fianco troviamo Emily Bunt e Florence Pugh nei principali ruoli femminili, e poi Matt Damon, Robert Downey Jr, Rami Malek e Kenneth Branagh tra gli altri. Il film è disponibile in italiano e in lingua originale sottotitolato.

«La casa dei fantasmi» con la Disney

Barbie resta in sala

Oppenheimer

La casa dei fantasmi

Cast fantastico, da Jamie Lee Curtis a Owen Wilson, da Jared Leto a Winona Ryder, da Danny DeVito a Rosario Dawson, per questa seconda avventura cinematografica dedicata alla Haunted Mansion (letteralmente la casa infestata), storica attrazione - nata nel 1969 - presente in tutti i parchi di divertimento Disney. Il primo adattamento risale al 2003 e aveva tra i protagonisti Eddie Murphy. Il reboot è prodotto da Guillermo del Toro e spera di aprire un altro filone d’oro proprio come accaduto con il franchise dei Pirati dei Caraibi. La storia segue le vicende di Gabbie (Rosario Dawson), una madre single, che ha deciso di trasferirsi a New Orleans insieme al figlio di nove anni Travis (Chase W. Dillon). Gli inizi sembrano promettenti. Gabbie è riuscita ad acquistare per un prezzo davvero molto basso una splendida villa. L’entusiasmo copre quella «vocina» che, in questi casi, non manca mai di sussurrati all’orecchio «non può essere un colpo di fortuna, c’è qualcosa sotto». E il «qualcosa sotto» non tarderà a manifestarsi: la casa è infestata! Come liberarsi dei chiassosi coinquilini? Per Gabbie e Travis inizia l’avventura, prima si rivolgono a un prete (Owen Wilson), questi chiama uno scienziato esperto di paranormale, quindi entra in campo una sensitiva del quartiere francese e, infine, all’allegra brigata si unisce anche un professore di storia del college (Danny DeVito) dal carattere un «tantino» irascibile... Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi. Il commento del regista Justin Simien: «Il nostro team ha lavorato instancabilmente per realizzare un’avventura cinematografica spaventosa, divertente e ultraterrena sia per i nuovi fan che per quelli più accaniti! Non vedo l’ora che il pubblico possa vivere questa versione per il grande schermo dell’iconica attrazione Disney».