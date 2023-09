Edizione speciale della Papa Gio Run, oltre alla corsa anche uno spettacolo teatrale

Sabato 23 settembre si svolgerà la terza edizione della Papa Gio Run, la corsa/camminata ludico motoria di beneficenza di 5 e 10 km organizzata dal gruppo Podisti Insonni di Zanica, in collaborazione con l’A.S.D. Runners Bergamo e con il Comune di Bergamo, Assessorato allo Sport.

La partenza e l’arrivo dell’evento saranno presso la «Casa del Sole» dell’Associazione Paolo Belli di Via Bergonzi alla quale sarà devoluto tutto l’incasso della manifestazione.

Dalla sx, Giovanni Borri dei Podisti Insonni, Silvano Manzoni, Margaret Longo, Mario Pirotta e Ruggero Pizzagalli. La prima edizione della Papap Gio Run L’Associazione Paolo Belli è una realtà che da 31 anni opera nell’ambito della lotta alla Leucemia e altre forme tumorali attraverso l’informazione e la sensibilizzazione con eventi e pubblicazioni, attraverso servizi di patronato, accoglienza e supporto ai malati e ai loro familiari, attraverso la costruzione di strutture specialistiche e l’erogazione di borse di studio a medici impegnati nella ricerca sulle malattie ematologiche.

Per sancire la decennale collaborazione tra la Paolo Belli e l’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, entrambi i percorsi dell’evento podistico, passeranno proprio nei vialetti esterni della struttura ospedaliera e nel suo bellissimo giardino «Terzo Paradiso», opera dell’artista Pistoletto, per poi attraversare il Parco della Trucca e dintorni. In entrambe le precedenti edizioni la presenza è stata di oltre 2000 persone. Grazie alle quote dei partecipanti e agli sponsor sono stati devoluti all’Associazione Paolo Belli 18.000 euro il primo anno e 20.000 euro il secondo.

Quest’anno, vista la concomitanza con «Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023», la Papa Gio Run si arricchisce con un altro evento di grande spessore culturale oltre che sociale, che si terrà la sera prima, venerdì 22 settembre, presso l’Auditorium Parenzan dell’Ospedale di Bergamo.

Si tratta dello spettacolo Teatrale «Corri. Dall’inferno a Central Park» tratto dall’omonimo best seller autobiografico di Roberto Di Sante, scrittore e giornalista romano. La storia di un uomo che lotta contro la depressione e che trova nella corsa la redenzione e il modo per rinascere, chilometro dopo chilometro, fino al traguardo della maratona di New York. Anche in questo caso, l’intero incasso dello spettacolo sarà devoluto all’associazione Paolo Belli.

L’Assessora allo Sport, Loredana Poli, commenta così: «Quale migliore occasione della Papa Gio Run per ribadire il legame forte tra HPG23, territorio, enti locali e associazionismo? Questa terza edizione speciale nell’anno di bergamo Brescia capitale italiana della Cultura, vede la collaborazione con l’Amministrazione per entrambe le iniziative».

Le info sulla manifestazione

Percorso da 5 km agibile anche da disabili e passeggini - Percorso da 10 km non agibile.

Partenza unica alle ore 16.00 dalla Casa del Sole - Via F. Bergonzi, 7 - Bergamo

Iscrizione 7,00 euro, gratuita sotto i 6 anni.

Per informazioni e prenotazioni clicca qui.

Informazioni sullo spettacolo