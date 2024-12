Emozioni e solidarietà con la musica, tornano le «Note di luce»

L’evento che apre gli appuntamenti dell’Avvento e del Natale». È così che Romina Russo, presidente del Consiglio comunale, ha presentato ieri mattina il tradizionale concerto natalizio di Ars Armonia intitolato «Note di luce» in programma domenica 8 dicembre alle 20.45 nella chiesa di Sant’Anna a Bergamo con ingresso libero e gratuito.

Un bisogno di luce

Una serata, nel giorno della Festa dell’Immacolata, che coinvolgerà e illuminerà la città di Bergamo, in particolare il quartiere di Borgo Palazzo.«Abbiamo bisogno di luce e questo concerto è un evento corale nato per donare emozioni e solidarietà grazie alla musica intesa come linguaggio universale e veicolo di valori», ha fatto presente Damiana Natali, presidente di Ars Armonica APS, direttrice d’orchestra e tra le cinque donne protagoniste del concerto.

Cantanti e musicisti

Il concerto di quest’anno (alla seconda edizione come «Note di luce», preceduto per 16 anni da «Note di Natale») sarà infatti connotato dalle tante presenze femminili: parteciperanno il Coro Antiche Armonie preparato da Giovanni Duci e il Coro Femminile Nuova Harmonia con il maestro del Coro Marco Chigioni e le soliste saranno tutte donne. Ci saranno Tatiana Reout, violino solista e tre soprane: la bergamasca Giuseppina Colombi, Katia di Munno originaria del Sud Africa e Martina Bortolotti von Haderburg di Bolzano. Insieme canteranno in lingue diverse.

Tanti classici e l’inedito

Il programma musicale propone capolavori corali firmati, ad esempio, da J. S. Bach e Georg Friedrich Händel e brani mariani dedicati tratti dall’«Otello» di Giuseppe Verdi e dalla «Cavalleria Rusticana» di Pietro Mascagni. Si alterneranno brani «a cappella» fino ad otto voci e brani della tradizione popolare natalizia come «Stille Nacht» di Gruber e «White Christmas» di Berlin. «Ci sarà anche un’anteprima assoluta - ha aggiunto Natali - Con il brano scritto da me “Inno della Speranza, The Holy Song”. Un brano coinvolgente in cui il pubblico sarà invitato a cantare nel crescendo finale insieme a tutti, con parole come speranza e pace cantante in diverse lingue del mondo, tra cui russo e ucraino, per far sì che i valori come la pace e l’amicizia travalichino le guerre attraverso la musica».

L’aiuto ai più fragili

La serata è dedicata alla Cooperativa Sociale Aeper con una raccolta fondi libera a sostegno di laboratori formativi e occupazionali del Centro Salute Mentale Maresana. «Da 40 anni lavoriamo con progetti rivolti al benessere mentale di minori e famiglie, con anche alcuni casi particolarmente fragili - ha spiegato Giovanni Tosi, presidente della Cooperativa Aeper - I contributi che raccoglieremo verranno destinati alla realizzazione e implementazione di laboratori incentrati sulla propedeutica al lavoro, in particolare dedicati alla cucina e all’informatica. Il nostro desiderio è anche quello di farci conoscere sul territorio per costruire sempre più esperienze lavorative per i nostri utenti».

Il sostegno dei commercianti