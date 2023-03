Facchinetti e il Covid a Bergamo: «La poesia straordinaria di D’Orazio ci ha accompagnato a riveder le stelle» - Video

Dipingere in musica per non dimenticare. L’arte come ripartenza e speranza ha riempito la sala dell’auditorium Parenzan, all’interno dell’ospedale di Bergamo . Un concerto di Gala organizzato dall’Associazione bergamasca bande musicali (Abbm) presieduta da Laura Baroni, con il patrocinio dell’ospedale, in occasione della Giornata nazionale per la commemorazione delle vittime da Covid, e che si inserisce nelle attività per Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura.