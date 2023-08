Ferragosto, tanti appuntamenti. Ecco cosa fare tutta la settimana

L’Accademia Carrara ha in programma un’apertura straordinaria proprio per martedì 15 agosto, giorno in cui il museo potrà essere visitato dalle 10 alle 20. Fino al 3 settembre in Accademia sarà visitabile la mostra «Vette di luce», un omaggio alle Alpi Orobie che prende forma attorno a un dialogo tra la pittura di paesaggio di tradizione ottocentesca e la fotografia di Naoki Ishikawa.

Per chi rimane in città e per i turisti, Ferragosto sarà dunque un’occasione in più per visitare la mostra e la collezione permanente. Le proposte dell’Accademia per questo periodo coinvolgono non solo la sede in città, ma anche la provincia e l’alta quota. «Vette di luce» include infatti anche una serie di 5 mostre spin-off che danno vita a un «museo diffuso della montagna»: presso Fra.Mar a Pedrengo fino al 3 settembre 2023; al Castello di Malpaga fino al 24 settembre 2023; all’Aeroporto di Milano-Bergamo fino al 21 gennaio 2024; al Museo Etnografico di Schilpario fino al 27 agosto 2023; al Resort Belmont a Foppolo fino al 27 agosto 2023. Per tutto il mese prosegue inoltre il programma di passeggiate escursionistiche aperte a tutti, promosse da Accademia Carrara in collaborazione con il CAI. Sono 17 i rifugi del territorio bergamasco coinvolti nel progetto – sempre parte di «Vette di luce» – che per l’occasione ospitano riproduzioni dei maggiori capolavori conservati in Carrara. Le prossime date sono le seguenti: giovedì 17 agosto al rifugio Nani Tagliaferri con le opere di Bellini; domenica 20 agosto al rifugio Fratelli Calvi con Raffaello; domenica 27 agosto al rifugio Baroni al Brunone insieme a Tiziano.

Anche Fondazione Bernareggi propone alcune interessanti iniziative culturali per agosto e la settimana di Ferragosto in particolare: il progetto «Le vie del sacro» è ideato per dare nuova luce al vasto patrimonio artistico di cui le diocesi sono custodi e da giugno sta offrendo la possibilità di scoprire numerosi tesori religiosi del nostro territorio. Il prossimo appuntamento è in calendario per il 17 agosto alle 17.30, e sarà dedicato alla scoperta dei tesori nascosti nella chiesa di San Nicola di San Pellegrino Terme.

Per la sera di Ferragosto l’Orto Botanico ha in programma una «Bat night», una serata divulgativa dedicata alla scoperta dei pipistrelli nella splendida cornice della sezione di Astino. Dopo una breve introduzione ai corridoi ecologici di Astino, inizierà un viaggio di immagini e parole nel mondo dei pipistrelli. L’evento è gratuito. Qui tutti i dettagli. Le due sezioni dell’Orto saranno aperte anche a Ferragosto con orario continuato (10-19 Città Alta e 10-20 Astino).

Ultimo ma non meno importante per quanto riguarda la città, la Gamec sarà aperta il 14 e 15 agosto dalle 10 alle 19.

In provincia

Spostandoci in provincia, per lunedì 14 agosto è in calendario una visita guidata con una geologa al Parco dei laghi fossili di Sovere, ore 9.30; lo stesso giorno a Clusone alle 16 ci sarà invece la possibilità di visitare la mostra «Cifrondi pittor fantastico».

Le manifestazioni hanno coinvolto anche il weekend precedente a Ferragosto e proseguiranno fino a quello successivo. Dal 12 al 15 infatti si svolge la sagra alla Madonna del bosco in Valle d’Astino, che torna dopo quattro anni di stop e propone casoncelli, giochi e iniziative benefiche. La messa del 15 sarà trasmessa in diretta da Radio Maria. Il prossimo weekend, dal 18 al 20 agosto, le iniziative non si fermeranno e sarà il turno della «Carovana dei sapori» a Castione della Presolana. L’evento enogastronomico offre la possibilità di assaggiare piatti della tradizione popolare locale e internazionale, rigorosamente in chiave street food. Le novità di questa edizione? Il panino con la picanha brasiliana, il panuozzo napoletano e i waffle al cioccolato. La sagra sarà aperta venerdì e sabato dalle 10.30 alle 24, domenica dalle 10.30 alle 22.

Aperte le iscrizioni per la Minimarcia di Berto Per gli sportivi e per chi ama trascorrere le festività all’aria aperta, suggeriamo due corse non competitive: la Color Run di Bratto il 17 agosto e la Minimarcia di Berto a Selvino il 19. La prima è una corsa per le vie storiche di Bratto e Dorga all’insegna dei colori e del divertimento. La partenza è prevista per le 17.30. I partecipanti riceveranno un pacchetto con i gadget e avranno la possibilità di cenare con piatti tipici. Info qui per le iscrizioni.

La Minimarcia di Berto sarà una festa allegra perfetta per le famiglie: la camminata è lunga quattro km e facilmente percorribile anche con i passeggini; si snoda tra le vie e i parchi di Selvino con sorprese sul percorso. Il tema quest’anno sono i supereroi. La partenza è prevista per le ore 10 del 19 agosto e le iscrizioni saranno aperte fino a pochi minuti prima. Tutte le info qui.

Per venerdì 18 agosto è in programma un’altra attività all’aperto, che combina natura e storia. La «Camminata teatrale tra le bergamasche della resistenza» prevede una rilassante passeggiata intervallata da racconti di donne che ebbero un ruolo rilevante nella liberazione e nella fondazione della Repubblica. La partenza è prevista per le 15 da Baresi-Località Bonetti; l’arrivo sarà al Mulino di Baresi.

Serate musicali

Segnaliamo poi due serate musicali. A Montisola il 16 agosto alle 18 si esibirà Andrea Coruzzi con un concerto di fisarmonica; venerdì 18 a Lovere alle 21.30 sarà il turno di «Felliniana», con accompagnamento di flauto e archi. Entrambi gli eventi sono parte di «Onde musicali sul lago d’Iseo e dintorni». Qui ulteriori dettagli.