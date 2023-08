Ferragosto baciato dal sole, giovedì attenzione in montagna - Video

«Sarà un periodo all’insegna del bel tempo – dichiara Manuel Mazzoleni di 3B Meteo -. Le temperature sono in ulteriore aumento ed entro la metà della settimana, tra mercoledì e giovedì, le massime in Pianura toccheranno anche i 34/35 gradi. Anche le minime sono in leggero in rialzo e faticheranno a scendere nelle ore notturne›». Non andranno sotto i 20/22 gradi e il caldo si farà sentire sia di giorno che di notte, complice anche l’afa che aumenterà la percezione del calore.