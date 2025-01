«Gesù: la rottura della Legge». Vito Mancuso per «Lezioni di Storia»

Il primo protagonista è Vito Mancuso

Protagonista dell’incontro inaugurale, dal titolo Gesù: la rottura della Legge, sarà il teologo Vito Mancuso articolerà il suo intervento ponendosi alcune domande, le cui risposte non sempre corrispondono automaticamente a certezze: Gesù intese esplicitamente rompere con la Legge? Sì e no. Sì, perché venne giustiziato per la sua dura contestazione della tradizione religiosa e del suo annuncio del regno di Dio in radicale opposizione ai poteri di questo mondo. No, perché la sua ribellione fu il risultato di una più profonda obbedienza. Quale? A chi, a che cosa?