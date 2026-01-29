Giorgio Marelli interpreterà Giovanni XXIII in «Un bambino diventato Papa»

È Giorgio Marelli di Montano Lucino (Como), dieci anni il prossimo 23 agosto, il ragazzino che interpreterà il ruolo del giovane Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, nello spettacolo di narrazione dal titolo «Un bambino diventato Papa» ideato e realizzato da Emanuele Roncalli, giornalista e scrittore, pronipote di San Giovanni XXIII e Oreste Castagna, attore e regista.

Le esperienze in tv e a teatro

Di carattere estroverso e spigliato, Giorgio ha al suo attivo diverse partecipazioni ad eventi tv, recital, musical. Ha recitato nelle piazze di Como (2023-2024), a Movieland (2023), a Mirabilandia (2024), alla Città dei balocchi di Como (2023-2024). Recita dall’età di 6 anni e ha fatto il giurato nella puntata finale dello Zecchino d’Oro condotta da Carlo Conti nel 2023. Lo scorso 22 settembre si è esibito con coetanei di una scuola di musical al Teatro degli Arcimboldi di Milano con una coreografia nello spettacolo «Pink Floyd Legend – The Wall»

Con Oreste Castagna

(Foto di copyright @ Giuseppe Fumagalli/OGGI) Giorgio nei giorni scorsi è rimasto a lungo impegnato in uno shooting fotografico a Sotto il Monte, sui luoghi natali di Papa Giovanni, mentre attualmente si sta esercitando nella memorizzazione del copione e nelle prove (rigorosamente a porte chiuse) dello spettacolo che sarà portato in scena il prossimo 10 aprile al teatro Giovanni XXIII di Sotto il Monte in anteprima nazionale.

Le tappe della giovinezza