Giornate Fai d’Autunno: nove visite tra Bergamo, Calvenzano e Roncobello

Tornano, sabato 10 e domenica 11 ottobre, in tutta Italia e anche nella bergamasca, le Giornate Fai d’Autunno. L’edizione 2026 del territorio orobico, presentata l’1 ottobre durante la conferenza stampa tenutasi presso la Sala di Ulisse, nel Palazzo della Provincia e della Prefettura di Bergamo, mette in campo nove proposte di visita in tre comuni: Bergamo, Calvenzano e Roncobello.

Il Mulino Maurizio Gervasoni di Baresi Anche quest’anno infatti la Delegazione Fai di Bergamo e il Gruppo Fai della Bassa Bergamasca hanno ideato itinerari affascinanti con protagonisti Città Bassa e Alta di Bergamo e Calvenzano, a cui aggiungere il Mulino Maurizio Gervasoni di Baresi a Roncobello e Palazzo Moroni.

Novità assolute, saranno le aperture del Seminario Vescovile Giovanni XXIII a Bergamo, oltre a Le Corti vive, l’azienda DeArt e il Bosco Vivo a Calvenzano. Per due giorni il fascino dei luoghi segreti, quelli che raramente aprono le loro porte e che custodiscono storie sorprendenti, tornerà quindi protagonista.

La chiesa del Seminario vescovile di Bergamo Palazzo Moroni, una delle sale