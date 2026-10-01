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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 01 Ottobre 2026

Giornate Fai d’Autunno: nove visite tra Bergamo, Calvenzano e Roncobello

LA MANIFESTAZIONE. Il 10 e 11 ottobre tornano le aperture Fai in Bergamasca. Tra le novità il Seminario di Bergamo, le Corti vive, DeArt e il Bosco Vivo a Calvenzano.

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Andrea Taietti
Andrea Taietti

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Giornate Fai d’Autunno: nove visite tra Bergamo, Calvenzano e Roncobello
Una delle sale della biblioteca del Seminario vescovile di Bergamo

Bergamo

Tornano, sabato 10 e domenica 11 ottobre, in tutta Italia e anche nella bergamasca, le Giornate Fai d’Autunno. L’edizione 2026 del territorio orobico, presentata l’1 ottobre durante la conferenza stampa tenutasi presso la Sala di Ulisse, nel Palazzo della Provincia e della Prefettura di Bergamo, mette in campo nove proposte di visita in tre comuni: Bergamo, Calvenzano e Roncobello.

Giornate Fai d’Autunno: nove visite tra Bergamo, Calvenzano e Roncobello
Il Mulino Maurizio Gervasoni di Baresi

Anche quest’anno infatti la Delegazione Fai di Bergamo e il Gruppo Fai della Bassa Bergamasca hanno ideato itinerari affascinanti con protagonisti Città Bassa e Alta di Bergamo e Calvenzano, a cui aggiungere il Mulino Maurizio Gervasoni di Baresi a Roncobello e Palazzo Moroni.

Novità assolute, saranno le aperture del Seminario Vescovile Giovanni XXIII a Bergamo, oltre a Le Corti vive, l’azienda DeArt e il Bosco Vivo a Calvenzano. Per due giorni il fascino dei luoghi segreti, quelli che raramente aprono le loro porte e che custodiscono storie sorprendenti, tornerà quindi protagonista.

Giornate Fai d’Autunno: nove visite tra Bergamo, Calvenzano e Roncobello
La chiesa del Seminario vescovile di Bergamo
Giornate Fai d’Autunno: nove visite tra Bergamo, Calvenzano e Roncobello
Palazzo Moroni, una delle sale

Per tutti i dettagli è necessario visitare il sito www.giornatefai.it e verificare i luoghi aperti, gli orari, le regole di accesso e di comportamento, gli ingressi riservati esclusivamente agli iscritti Fai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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