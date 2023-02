I cantanti in gara, gli ospiti, come si vota: ecco tutto quello che c’è da sapere su Sanremo 2023

Per tutti gli appassionati della kermesse musicale più famosa d’Italia l’attesa è quasi finita: da martedì 7 a sabato 11 febbraio , su Rai1 e Rai Play, andrà in onda, capitanata per la quinta volta da Amadeus, la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Si preannuncia un altro Festival da record, tra novità e attesissimi ritorni, dove 28 artisti si sfideranno sul palco più prestigioso d’Italia . Intanto si iniziano a preparare le squadre per l’immancabile «Fantasanremo», che ogni anno raccoglie centinaia di migliaia di spettatori attivi sui social e gli artisti stessi che cercheranno di accumulare punti con simpatiche mosse e frasi durante la propria esibizione. Per chi ama il Festival o vuole tenersi informato sul sito de «L’Eco di Bergamo» troverete la diretta web delle serate e sui nostri social tutte le curiosità e il sondaggio sulla canzone preferita dai nostri lettori.