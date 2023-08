I Maestri del paesaggio prendono forma: piramide fotovoltaica in piazza Cittadella - Foto e video

Una piramide «fotovoltaica» è spuntata davanti al museo di Scienze naturali di piazza Cittadella, sollecitando la curiosità di più di un passante. E in Piazza Vecchia, pezzo dopo pezzo, prende forma l’allestimento «manifesto» dell’edizione 2023 de «I Maestri del paesaggio», evento di Arketipos (con il Comune) al via il 7 settembre (e fino al 24). Gli operai si spostano dalle piazze storiche di Città Alta a piazza Dante, new entry.

La piramide green in Piazza Vecchia

Da mercoledì 30 agosto, sotto il Campanone, si sta alzando la piramide green «Grow together, grow green/10k +», progetto firmato dall’architetto Martin Rein-Cano (studio Topotek di Berlino). Sarà larga 15 metri e alta 4,5: la si potrà «scalare» e sarà un «palco» per alcuni eventi, riflettendo sul concetto chiave della manifestazione, «crescere insieme», salvaguardando natura e biodiversità. Sui ponteggi saranno posizionate oltre 10mila piante che saranno poi distribuite durante il festival.

I primi ponteggi per la piramide green in Piazza Vecchia

(Foto di Bedolis)

«Tutto sarà riutilizzabile, non si sprecherà neanche un bullone», ci tiene a dire Vittorio Rodeschini, presidente di Arketipos, ieri in sopralluogo con il suo staff. In occasione della Capitale della Cultura, anche Brescia ospiterà una serie di progetti che puntano a integrare la presenza dell’uomo con l’architettura e la natura.