Il Festival Pianistico nel segno dell’alleanza Bergamo-Brescia

«Smuovere sentimenti con un repertorio capace di suscitare emozioni. Così va riconquistato il pubblico perso durante la pandemia». C’è tutto l’entusiasmo del direttore artistico Pier Carlo Orizio alla presentazione del 60° Festival Pianistico Internazionale Bergamo-Brescia (dal 22 aprile al 16 giugno 2023), nella prestigiosa cornice della Sala Toscanini al Teatro alla Scala di Milano. Un vero e proprio evento con un parterre di autorità e rappresentanti di brand e aziende che supportano il Pianistico, perché - come ha detto la presidente Daniela Guadalupi - «la cultura è lavoro e le realtà industriali sono consapevoli del loro ruolo a sostegno di tali manifestazioni». A fare gli onori di casa il sovrintendente della Scala , Dominique Meyer, fiero di suggellare la collaborazione con il Pianistico. Del resto, come ha illustrato Orizio (in sala anche la madre Luciana Babini, moglie di Agostino Orizio e altri familiari), il legame con la Scala ha lunga data: Festival e Teatro meneghino vantano un’alleanza pluridecennale che ha visto «l’Orchestra del Festival, guidata da Agostino Orizio, esibirsi numerose volte nella stagione del Piermarini fin dagli anni ’70. La prima apparizione alla Scala dell’Orchestra del Festival diretta da Orizio fu nel 1973. A questa ne seguirono altre 6, di cui l’ultima nel 2000 quando il Maestro diresse Lilya Zilberstein e il duo pianistico Yaara Tal e Andreas Groethuysen.