Il ritorno del Pirlì: il gioco della Bergamasca che unisce tradizione e comunità - Video

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Si chiama Pirlì ed è uno dei giochi più curiosi e caratteristici della Bergamasca. Un tempo diffuso nelle osterie e nei luoghi di ritrovo popolare, oggi sta vivendo una seconda giovinezza grazie a progetti culturali che lo hanno riportato in piazza e sotto i riflettori. Anche questa è una storia della nostra rubrica collegata al gioco de L’Eco di Bergamo.