Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 10 Dicembre 2025
Il ritorno del Pirlì: il gioco della Bergamasca che unisce tradizione e comunità - Video
ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Si chiama Pirlì ed è uno dei giochi più curiosi e caratteristici della Bergamasca. Un tempo diffuso nelle osterie e nei luoghi di ritrovo popolare, oggi sta vivendo una seconda giovinezza grazie a progetti culturali che lo hanno riportato in piazza e sotto i riflettori. Anche questa è una storia della nostra rubrica collegata al gioco de L’Eco di Bergamo.
Il Pirlì è spesso descritto come un antenato del flipper : un tavolo in legno, con sponde e una lastra di vetro centrale, ospita una trottola che, messa in moto, deve abbattere birilli o ostacoli disposti in una scenografia unica, costruita con elementi artigianali. Ogni tavolo è diverso dall’altro, una sorta di piccola opera d’arte in miniatura .
© RIPRODUZIONE RISERVATA