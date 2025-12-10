Burger button
Banner Articolo pagamento
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 10 Dicembre 2025

Il ritorno del Pirlì: il gioco della Bergamasca che unisce tradizione e comunità - Video

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Si chiama Pirlì ed è uno dei giochi più curiosi e caratteristici della Bergamasca. Un tempo diffuso nelle osterie e nei luoghi di ritrovo popolare, oggi sta vivendo una seconda giovinezza grazie a progetti culturali che lo hanno riportato in piazza e sotto i riflettori. Anche questa è una storia della nostra rubrica collegata al gioco de L’Eco di Bergamo.

Elena Catalfamo
Elena Catalfamo
Vicecaposervizio

Il gioco del Pirlì
Il gioco del Pirlì

Il Pirlì è spesso descritto come un antenato del flipper : un tavolo in legno, con sponde e una lastra di vetro centrale, ospita una trottola che, messa in moto, deve abbattere birilli o ostacoli disposti in una scenografia unica, costruita con elementi artigianali. Ogni tavolo è diverso dall’altro, una sorta di piccola opera d’arte in miniatura .

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
storia
Tempo libero
Giochi
Sociale
Gente, Persone
Unesco
Associazione Giochi Antichi
Museo della Valle
visit bergamo
Accadde davvero a Bergamo 2025