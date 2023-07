Il sogno di Filippo volteggia al Bolshoi

Aveva un sogno e non ci ha pensato un attimo. Così quando è arrivata la telefonata dal teatro Bolshoi di Mosca, ha detto subito «sì». Perché «certi treni passano una sola volta nella vita e di certo non per tutti». E per un ballerino poter danzare nel tempio della danza classica, tra i più famosi e storici al mondo, conosciuto per la più grande compagnia di balletto presente, è quanto di più grande possa esserci.