In Basilica a Bergamo il concerto dei medici musicisti

Sabato prossimo 8 novembre, alle 21 nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo, il concerto di beneficenza con il Süddeutscher Arzte-Chor e la Arzte-Orchester, realizzato grazie alla collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Destinazione Musica e il suo maestro Walter Crippa. Composta da 100 medici e sanitari dalla Germania del Sud, non professionisti ma musicisti di grande talento, l’ensemble sostiene, attraverso concerti annuali, cause ed enti benefici in Europa.

La locandina del concerto «Essere scelti da questa formazione unica è motivo di gioia e un onore», commenta la presidente di Lilt Bergamo Lucia De Ponti. È un’occasione preziosa «anche per ricordare che i medici non sono professionisti freddi, ma persone con una profonda sensibilità umana e artistica. In un momento in cui il rapporto medico-paziente rischia di ridursi a una relazione tecnica, vederli in questa veste restituisce la dimensione più autentica e preziosa del rapporto di cura».

Il concerto di sabato ha anche un profondo valore culturale: l’orchestra eseguirà due opere di Amilcare Ponchielli, la «Messa» e il «Magnificat» per soli, coro e orchestra (nell’edizione critica di Pietro Zappalà), composti proprio quando era maestro di cappella a Santa Maria Maggiore

La Lilt a Bergamo

L’associazione locale ha 37 volontari attivi e più di 900 soci. Nata nel 1931 per «promuovere la ricerca di quella che un tempo era una malattia rara», oggi è una storica realtà cittadina. Negli anni ’80 ha scelto di «percorrere la strada della prevenzione e di spenderla nelle scuole e nelle aziende, diventando punto di riferimento per tutta la provincia. Parliamo di diagnosi precoce, stili di vita corretti, adesione agli screening». Oggi la Lilt opera con due ambulatori (a Trescore e Verdello) per diagnosi precoce (ma «non con mezzi strumentali», precisa De Ponti) e anche attraverso iniziative dedicate alla salute, alla sensibilizzazione e alla vicinanza a pazienti e famiglie. La prevenzione è «un investimento per il futuro» e la musica «diventa un linguaggio potente per parlarne».