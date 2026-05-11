Integrazione Film Festival: il cinema di sguardi, parole e identità

Musa (Mahjoub Benmoussa) l’anziano padre di una famiglia di origine marocchina che vive nei Paesi bassi è nelle fasi iniziali della demenza e bisognoso di cure frequenti, decide così di voler tornare a vivere in Marocco. Siccome non vuole viaggiare in aereo la figlia Noor, i suoi due fratelli e suo nipote intraprendono il lungo viaggio attraverso l’Europa a bordo di un pulmino.

Inizia così «Porte Bagage» (Porta bagagli) di Abdelkarim El-Fassi il film che si era aggiudicato il Primo Premio della sezione Mostra Concorso a Bergamo Film Meeting 2026 e che ora apre in anteprima la ventesima edizione di IFF – Integrazione Film Festival , martedì 12 maggio alle 18.15 all’Auditorium di piazza della Libertà a Bergamo.

Maurizio Bousso, direttore artistico Integrazione Film Festival Narrazione ispirata Secondo il regista Abdelkarim El-Fassi - , «“Porte Bagage” è più di un semplice road movie, è una narrazione toccante ispirata a un’esperienza personale. Il film esplora le complesse problematiche legate alla cura dei genitori anziani, soprattutto in un contesto culturale che privilegia le responsabilità collettive rispetto alle aspirazioni individuali. si tratta di trovare un equilibrio tra sogni personali e doveri familiari, un tema in cui molti spettatori possono riconoscersi profondamente».

Come dicevamo la proiezione del film costituisce l’anteprima di Integrazione Film Festival che si svolgerà dal 12 al 16 maggio nella sala Auditorium CULT! di piazza della Libertà a Bergamo.

IFF usa il cinema «come spazio di libertà, dove parole, corpi e storie trovano espressione» e mette «al centro le origini, le lingue madri e le tradizioni familiari e culturali».

Le novità della 20esima edizione

Sono diverse le novità di questa ventesima edizione del Festival. La prima è la direzione artistica affidata, quest’anno al giovane attore romano afrodiscendente, Maurizio Bousso, nato a Roma e diplomato al Teatro Stabile di Genova nel 2019 e che era già stato tra i protagonisti di lavori presentati al Festival.

«Il lavoro di selezione – aveva dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival - non è stato semplice dato che sono arrivati all’organizzazione circa trecento opere, selezionarle è stato un lavoro enorme e ho capito tutto il lavoro che sta dietro a una manifestazione come questa».

L’artista Mosa One Percorso visivo e simbolico La seconda novità è rappresentata dall’inaugurazione, sempre il 12 maggio (alle 21 all’Auditorium) dell’installazione artistica «Per andare oltre» di Mosa One, un percorso visivo e simbolico che invita a superare confini interiori, culturali e sociali.

Venendo al programma nelle cinque giornate del Festival saranno proiettati 20 film, di cui dieci cortometraggi e cinque documentari in concorso e diversi titoli fuori concorso. In totale saranno oltre 30 eventi complessivi tra proiezioni, incontri con registi e attori, spettacoli, mostre e workshop realizzati attraverso più di 40 collaborazioni con enti e organizzazioni. Tra i film in concorso, tutti in anteprima per la bergamasca, tre anteprime italiane assolute: «Prayer di Sofia Geweiler» (Portogallo 2025), «Halima» di Linda Verweyen (Germania 2025) e «N.74 Senza Nome» di Davide Grotta (Italia 2025). Tra gli eventi da segnalare la proiezione del film cult «L’odio» di Mathieu Kassovitz (sabato 16 - con talk in collaborazione con l’Università di Bergamo) e, tra gli ospiti il pluripremiato giornalista Gabriele Del Grande con il monologo multimediale «Il secolo è mobile», viaggio tra storia e futuro delle migrazioni (mercoledì 13).

Xing Long di Xin Alessandro Zheng, storia di un incontro di famiglia

I sostenitori del Festival