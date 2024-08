Il percorso professionale

«Ci saranno personaggi come Nicole Kidman, Lady Gaga, Brad Pitt, George Clooney e Bradley Cooper, ma anche influencer e personaggi meno noti – racconta la 25enne -. Per me è un sogno. Sono così emozionata che non riesco più nemmeno a dormire. Non me l’aspettavo, anche se ci speravo. Sarà un’esperienza che mi arricchirà molto sia dal punto di vista personale, che professionale. Lavorerò fianco a fianco con i migliori professionisti del settore – aggiunge Claudia –. Cercherò di apprendere il più possibile . Non ho il desiderio di pettinare qualcuno in particolare, ma voglio godermi al massimo questa bellissima possibilità».