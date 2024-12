«La Carrara in relazione con il territorio», la nuova direttrice Pacelli si presenta alla città

Nel giorno del suo compleanno fa l’ingresso in Accademia Carrara, a Bergamo, la nuova direttrice Maria Luisa Pacelli : «Arrivo all’Accademia Carrara, per cui nutro un’affezione particolare, molto convinta» dice e si presenta alla città durante una conferenza stampa organizzata nella mattinata di mercoledì 11 dicembre: «Non arrivo qui con una visione preconfezionata su come condurre questa istituzione - premette - ma ho dei punti fermi: la relazione col territorio, il focus sul patrimonio, l’enfasi sulla ricerca e la produzione di contenuti culturali, insieme alle altre istituzioni del territorio».

«L’attenzione sarà sartoriale, sui progetti grandi e piccoli, per farli arrivare a tutti» ha spiegato. A darle il benvenuto la sindaca Elena Carnevali, presidente della Fondazione, insieme all’assessore alla Cultura Sergio Gandi, il general manager Gianpietro Bonaldi, gli Amici della Carrara e lo staff, Confartigianato. Per Elena Carnevali «la mission resta far crescere il senso di comunità con un’Accademia davvero patrimonio di tutti potenziando anche le attività educative».

Presenti anche i “colleghi” Lorenzo Giusti, direttore della Gamec, Roberta Frigeni, direttrice del Museo delle Storie e la ex direttrice Maria Cristina Rodeschini.