Domenica 23 Novembre 2025
La giuria promuove l’esibizione di Opi ad «Amici». Il bergamasco convince tutti
IN ONDA. L’ultima esibizione di Simone Opini nel talent di Maria De Filippi è, probabilmente, la più convincente dall’inizio del programma.
Bonate Sopra
Puntata di complimenti per il cantante Opi, quella di domenica 23 novembre su Canale 5, al programma «Amici» di Maria De Filippi. Dopo le prime settimane sofferte, il cantante 24enne di Bonate Sopra Simone Opini sembra aver imboccato la strada giusta che lo tiene lontano dalle sfide e, soprattutto, lo fa apprezzare dai giudici e dai professori di trasmissione in trasmissione.
L’ultima esibizione di Opi
La sua ultima esibizione è stata «Tu sei per me» e gli ha consentito di concludere la prova del Canto come quarto (dopo Valentina, Michele e Gard, mentre in sfida andranno Flavia e Plasma). Però sono i commenti dei giudici a fare la differenza sostanziale con le scorse settimane. Per prima Noemi: «Quando nella canzone sei salito su, non eri sguaiato. A volte può succedere. Secondo me in questo brano, nonostante sia un pezzo famoso, ho intravisto la tua anima. Mi è arrivata. Dietro questa cosa ho intravisto chi sei».
Dello stesso parere Fiorella Mannoia: «Il rischio karaoke è sempre dietro l’angolo. Si vede l’anima quando della canzone hai fatto la tua versione». Perfino il prof Rudy Zerbi lo ha giudicato «ampiamente sufficiente», per aggiungere in evidente polemica con Anna Pettinelli, che segue Opi: «Abbiamo visto tutti che questo brano l’hai scelto tu ed è la canzone giusta per te. In queste settimane è venuto fuori qualcosa che prima non c’era. Complimenti e bravo Opi».
La stessa Pettinelli ha sottolineato: «Sono contenta che dai 3 e 4, Rudy sia passato al 6». Intanto è tempo di inediti per i giovanissimi cantanti di «Amici», che saranno disponibili dal 28 novembre su tutti i digital store. Anche qui buone notizie per Opi: il suo «Farhenheit» è in cima alla classifica provvisoria stilata dai rappresentanti delle radio, davanti ad Angie e Plasma, con una valanga di commenti a suo favore sui social.
