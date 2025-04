La nuova era Donizetti Opera Festival parte dalla fine: l’11esima edizione si apre con l’ultima opera del compositore

Un festival internazionale

Sarà lui sul podio a dirigere Caterina Cornaro, nella prima esecuzione moderna con l’intero testo poetico musicato da Donizetti e il finale secondo la volontà dell’autore, grazie all’edizione critica realizzata da Eleonora Di Cintio per Casa Ricordi. Nel cast anche Carmela Remigio in un allestimento realizzato in coproduzione con il teatro Real di Madrid . Un passo verso la «maggiore internazionalizzazione del festival» ha sottolineato Frizza.

Quattro nuove produzioni

Nei fine settimana dal 14 al 30 novembre, sono quattro le nuove produzioni che andranno in scena, tutte legate dal tema del matrimonio, come ha sottolineato il direttore del Centro Studi della Fondazione Teatro Donizetti Paolo Fabbri. Sempre al teatro Donizetti dal 16 novembre andrà in scena «Il furioso dell’isola dio Santo Domingo» con la regia di Manuel Renga, la direzione di Alessandro Palumbo e un cast che include Bruno Taddia e Mariangela Sicilia. Il 15, invece, al teatro Sociale sarà in scena il dittico di due atti unici «Il campanello», nell’edizione critica di Ilaria Narici realizzata per Casa Ricordi con il contributo del Comune di Bergamo, e «Deux hommes et une femme», che andò in scena postumo nel 1860 e qui è realizzato in base al libretto di fonte autografa. Nel cast i giovani cantanti di Bottega Donizetti.