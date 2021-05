Linus il 7 giugno: «Con il Tour de Fans torniamo a uscire e si parte da Bergamo»

Linus e Nicola Savino scaldano i muscoli. A dire il vero è forse il secondo a doversi allenare a dovere. Sì, perché al Tour de Fans manca poco più di un paio di settimane e per l’iper-collaudata coppia di radio Deejay si preannuncia un giugno e un metà luglio fatto di salite (e discese) in sella alle due ruote. Rigorosamente non motorizzate.

Il 7 giugno scatta infatti il giro ideato da Linus (con Nicola tenuto debitamente all’oscuro onde evitare dinieghi o preventive defaillance) che attraverserà mezza Italia e dove ogni giorno, da una città diversa, trasmetteranno appunto i conduttori della premiata squadra «Deejay chiama Italia», ribattezzata «Deejay chiama estate». E la bandiera a scacchi della prima tappa sarà sventolata proprio Bergamo.