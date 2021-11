Lol 2, nel cast con Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele anche la «bergamasca» Pozzolis family

Fedez ha rivelato i protagonisti della seconda edizione della serie comica di Amazon. Tra i comici protagonisti anche la bergamasca Alice Mangione con il marito Gianmarco Pozzoli, noti come la «Pozzolis family».

Svelato ieri il cast ufficiale di «LOL 2», uno dei programmi più attesi dell’anno. Tra i dieci concorrenti dello show di Prime Video che rappresenteranno la comicità italiana nella seconda edizione ci sono anche i «Pozzolis», i coniugi Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli. Alice, attrice e comica nata a Bergamo nel 1984, ha debuttato in giovane età in «Mai Dire Martedì» su Italia1. Nel 2017 ha dato vita al progetto «The Pozzolis Family» con il marito Gianmarco, anch’egli comico e attore. I due, genitori di Giosuè e Olivia Tosca, raccontano la quotidianità e la vita della famiglia in brevi video sui canali social, dove sono seguitissimi: 125 mila iscritti su Youtube, 491 mila followers su Instagram e oltre 971mila su Facebook.

Affrontando in rete tematiche relative alla genitorialità, ai rapporti di coppia, alle dinamiche famigliari, sempre con grande ironia. La stessa che sanno dimostrare anche nel teatro: proprio ieri, dalla vicina Brescia, è ripartito il tour «A-live: perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!». Ad annunciare il cast della seconda edizione di «LOL», prevista per il 2022, sono stati i conduttori del programma: Fedez e Frank Matano, uno degli sfidanti della prima edizione, in sostituzione di Mara Maionchi (che si concentrerà sul road show di Sky «Quelle brave ragazze» con Sandra Milo e Orietta Berti).