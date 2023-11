Lovere si illumina con i cartoons di Bozzetto, sabato l’inaugurazione

Al via nel fine settimana la XIV edizione del progetto «Lovere, il Borgo della luce» che l’Amministrazione comunale di Lovere ha deciso di dedicare all’artista Bruno Bozzetto e al suo universo creativo nell’anno dell’importante evento «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023». Bozzetto, orgoglio bergamasco, ha un legame profondo con Lovere, che si è consolidato nel tempo grazie alla sua proficua collaborazione con la Fondazione «Domenico Oprandi» ETS per la realizzazione del festival internazionale del cortometraggio «cortoLovere», del quale è presidente onorario.

La suggestiva illuminazione artistico-scenografica su oltre 10.000 mq di edifici di uno de «I Borghi più belli d’Italia» avrà quindi come protagonisti i personaggi più iconici dei cartoons del grande animatore in abiti natalizi e sorridenti, per portare allegria, abbracci affettuosi e serenità a tutti. Un’iniziativa realizzata grazie all’importante contributo ottenuto a valere sul bando regionale «OgniGiorno inLombardia», che premia gli eventi e le iniziative con particolare carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde. L’evento è inoltre patrocinato dalla Camera di Commercio di Bergamo e dall’Associazione Ascom Bergamo.

«Siamo molto felici di poter portare nella nostra cittadina, con questa iniziativa dal grande fascino, capace di attrarre migliaia di visitatori, tutta la magia dei personaggi di Bruno Bozzetto e rendere omaggio a questo grande artista cui va tutta la nostra riconoscenza - dichiara il Sindaco di Lovere, Alex Pennacchio.

«Un onore per me - commenta Bruno Bozzetto - essere ospite di questo meraviglioso e magico evento in una città, Lovere, che amo molto, non solo per la sua bellezza, ma anche per la vivacità culturale che la contraddistingue e che da anni mi lega come presidente onorario al Festival cortoLovere»:

La cerimonia di accensione dell’illuminazione artistico-scenografica avverrà sabato 25 novembre in Piazza Tredici Martiri alle ore 17,30 alla presenza del celebre animatore Bruno Bozzetto e del Ceo dello Studio Bozzetto Pietro Pinetti. Nell’attesa, il pomeriggio sarà animato da Radio Number One con la speaker Laura Basile a partire dalle 16.

Fino al 7 gennaio

Tutte le sere dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 gli edifici storici diventeranno una simbolica tavolozza sulla quale i leggendari personaggi dei cartoons di Bozzetto quali il Signor Rossi, West and Soda, Vip - mio Fratello superuomo, Allegro non troppo troveranno una nuova casa. L’atmosfera sarà resa ancor più magica grazie a un suggestivo percorso di luminarie e agli addobbi natalizi posizionati lungo le piazze e le vie del borgo antico, nonché grazie ad attività di intrattenimento a tema che porteranno residenti e turisti alla scoperta del magico mondo di Bruno Bozzetto e dei cartoons.

Tra questi si segnalano: sabato 9 dicembre in Piazza Tredici Martiri animazione imperdibile con Topo Tip, mascotte amatissima da tutti i bambini creata dallo Studio Bozzetto; venerdì 22 dicembre, alle ore 20:45 presso la Sala degli Affreschi dell’Accademia Tadini, presentazione del libro «Il signor Bozzetto. Una vita animata» di Simone Tempia alla presenza dell’autore e di Bruno Bozzetto.

«Con “Lovere, il Borgo della luce - la magia del Natale con i cartoons di Bruno Bozzetto” - spiega Sara Raponi, Assessore al Turismo, Eventi e Commercio del Comune di Lovere - l’Amministrazione comunale intende dare impulso e ulteriore slancio al turismo e al commercio della Cittadina, nonché accrescere l’attrattività e il prestigio di Lovere e del territorio circostante. Un’azione che vuole dare continuità al lavoro di promozione e valorizzazione del territorio dopo gli anni di forti restrizioni legate alla pandemia da Covid-19 e alle ben note difficoltà derivanti dalla difficile situazione internazionale, un lavoro intenso e prezioso che, come testimoniato dall’Osservatorio Turistico della provincia di Bergamo, sta dando risultati estremamente positivi in termini di arrivi e presenze sia di italiani che di stranieri nelle strutture ricettive di Lovere e dell’Alto Sebino».

«Un ringraziamento speciale - conclude il sindaco Pennacchio - a quanti hanno collaborato con tanto entusiasmo al progetto, in particolare a Bruno Bozzetto e alle sue figlie Anita e Irene per l’eccezionale disponibilità grazie alla quale è stato possibile creare una scenografia così speciale e unica, alla Fondazione “D. Oprandi”, al team della ditta Goboservice e a tutti gli sponsor.