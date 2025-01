Masterchef, Mary resta in gara. Giro del mondo tra i sapori

Continua la scalata a Masterchef di Mary Cuzzupè, trentenne di Villongo dalle origini siciliane, fra le concorrenti più agguerrite di questa edizione. Nulla la ferma, nemmeno l’intolleranza a glutine e lattosio, che spesso e volentieri le impedisce di assaggiare i suoi stessi piatti. Anche la sua attitudine è migliorata: inizialmente molto competitiva, ora si mostra più dolce e in grado di cooperare con gli altri, pur senza cedere di un millimetro sul suo obiettivo. «Io vinco», dice al giudice Bruno Barbieri che le chiede dove vuole arrivare. Le puntate andate in onda giovedì su Sky hanno presentato molteplici sfide culinarie: sostenibilità, pizza, cucina peruviana. Da tutte Mary è uscita indenne, pur senza risultare fra le migliori. Per prima cosa i concorrenti hanno dovuto riflettere sull’impatto ambientale della cucina, lavorando dieci ingredienti vegetariani, senza sprechi e con solo 15 minuti di elettricità a disposizione. Come se la sia cavata Mary non è dato saperlo, perché il suo non è stato chiamato fra i tre piatti migliori (prova vinta dal giovane Jack).

Mary, che la pizza non può mangiarla, cucina una pizza fritta con pesto di basilico e friarielli e crema al parmigiano, cipolla e acciughe Ospite dell’Invention test Franco Pepe, primo pizzaiolo italiano nominato Cavaliere al Merito della Repubblica. I concorrenti, con la sua guida, hanno potute scegliere di preparare un conetto fritto o una pizza stesa. Mary, che la pizza non può mangiarla, cucina una pizza fritta con pesto di basilico e friarielli e crema al parmigiano, cipolla e acciughe. Un piatto non entusiasmante («troppo olio» secondo i giudici) ma comunque accettabile, rispetto ad altri concorrenti, fra cui la pizza unta e non condita di Sara, la peggiore della prova. Mary è salva e pronta per la seconda puntata.