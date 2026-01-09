Cultura e Spettacoli / Pianura
Venerdì 09 Gennaio 2026
Masterchef, Matteo si salva con un taco alla fonduta di Taleggio
IL REALITY. Continua il sogno di Matteo Rinaldi da Bolgare nel programma televisivo per i cuochi non professionisti.
Bolgare
Continua l’avventura del bergamasco Matteo Rinaldi nella cucina di Masterchef Italia 15. L’aspirante chef di Bolgare giovedì 8 gennaio ha confermato il suo posto nella Masterclass salvandosi al pressure test cucinando tre tacos con maiale e fonduta di Taleggio, riscattandosi così dopo la sconfitta nell’esterna con la brigata blu.
Nella prima parte della serata Matteo ha condiviso con chef Cannavacciuolo e il pubblico qualche dettaglio sulle amicizie nate all’interno del programma, in particolare con Nicolò Mazzanti: «Cuciniamo insieme e ci raccontiamo aneddoti» ha detto Matteo raccontando anche delle uscite a ballare con i compagni di avventura.
Il racconto della puntata
La puntata ha preso il via con una sorpresa: sotto la Mistery box gli aspiranti chef hanno trovato infatti oltre a diversi ingredienti un blocco di argilla, fondamentale per la tecnica di cottura, in crosta d’argilla. Nessun miglior piatto per Matteo nella prima parte della serata.
La prima prova e la golden pin sono state vinte infatti da Matteo Canzi e l’invention test dedicato alla marinatura proposto da chef Barbieri ha visto trionfare invece il concorrente ligure Alessandro Segantini. Al centro della seconda esterna le tradizioni culinarie delle Langhe e la salsiccia di Bra, protagonista dei piatti delle due brigate che hanno cucinato per 30 macellai.
Matteo Rinaldi era nella squadra blu, che purtroppo ha perso presentando un antipasto con la salsiccia di Bra e un carrè di coniglio farcito sempre con salsiccia di Bra. Dopo la sconfitta nell’esterna Matteo ha affrontato il pressure convinto e tranquillo cucinando per i giudici Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli tre tacos bergamaschi con carne di maiale, fonduta di Taleggio e chips di melanzane. Un taco che vale la salvezza.
L’avventura di Matteo prosegue quindi e potremo seguire il suo percorso nelle prossime puntate di Masterchef Italia - programma Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - che andranno in onda giovedì 15 in esclusiva su Sky Uno, in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go.
