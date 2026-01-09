Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Pianura
Venerdì 09 Gennaio 2026

Masterchef, Matteo si salva con un taco alla fonduta di Taleggio

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

IL REALITY. Continua il sogno di Matteo Rinaldi da Bolgare nel programma televisivo per i cuochi non professionisti.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Bolgare

Continua l’avventura del bergamasco Matteo Rinaldi nella cucina di Masterchef Italia 15. L’aspirante chef di Bolgare giovedì 8 gennaio ha confermato il suo posto nella Masterclass salvandosi al pressure test cucinando tre tacos con maiale e fonduta di Taleggio, riscattandosi così dopo la sconfitta nell’esterna con la brigata blu.

Nella prima parte della serata Matteo ha condiviso con chef Cannavacciuolo e il pubblico qualche dettaglio sulle amicizie nate all’interno del programma, in particolare con Nicolò Mazzanti: «Cuciniamo insieme e ci raccontiamo aneddoti» ha detto Matteo raccontando anche delle uscite a ballare con i compagni di avventura.

Il racconto della puntata

La puntata ha preso il via con una sorpresa: sotto la Mistery box gli aspiranti chef hanno trovato infatti oltre a diversi ingredienti un blocco di argilla, fondamentale per la tecnica di cottura, in crosta d’argilla. Nessun miglior piatto per Matteo nella prima parte della serata.

La prima prova e la golden pin sono state vinte infatti da Matteo Canzi e l’invention test dedicato alla marinatura proposto da chef Barbieri ha visto trionfare invece il concorrente ligure Alessandro Segantini. Al centro della seconda esterna le tradizioni culinarie delle Langhe e la salsiccia di Bra, protagonista dei piatti delle due brigate che hanno cucinato per 30 macellai.

Alcuni momenti della puntata di Matteo a Masterchef
Alcuni momenti della puntata di Matteo a Masterchef

Matteo Rinaldi era nella squadra blu, che purtroppo ha perso presentando un antipasto con la salsiccia di Bra e un carrè di coniglio farcito sempre con salsiccia di Bra. Dopo la sconfitta nell’esterna Matteo ha affrontato il pressure convinto e tranquillo cucinando per i giudici Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli tre tacos bergamaschi con carne di maiale, fonduta di Taleggio e chips di melanzane. Un taco che vale la salvezza.

L’avventura di Matteo prosegue quindi e potremo seguire il suo percorso nelle prossime puntate di Masterchef Italia - programma Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - che andranno in onda giovedì 15 in esclusiva su Sky Uno, in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bolgare
Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Tempo libero
Gastronomia
Turismo
Matteo Rinaldi
Matteo Canzi
Alessandro Segantini
Antonella Savoldelli
masterchef italia
Sky Uno
Now
Sky Go
Endemol Shine Italy