Masterchef, Matteo si salva con un taco alla fonduta di Taleggio

Continua l’avventura del bergamasco Matteo Rinaldi nella cucina di Masterchef Italia 15. L’aspirante chef di Bolgare giovedì 8 gennaio ha confermato il suo posto nella Masterclass salvandosi al pressure test cucinando tre tacos con maiale e fonduta di Taleggio, riscattandosi così dopo la sconfitta nell’esterna con la brigata blu.

Nella prima parte della serata Matteo ha condiviso con chef Cannavacciuolo e il pubblico qualche dettaglio sulle amicizie nate all’interno del programma, in particolare con Nicolò Mazzanti: «Cuciniamo insieme e ci raccontiamo aneddoti» ha detto Matteo raccontando anche delle uscite a ballare con i compagni di avventura.

Il racconto della puntata

La puntata ha preso il via con una sorpresa: sotto la Mistery box gli aspiranti chef hanno trovato infatti oltre a diversi ingredienti un blocco di argilla, fondamentale per la tecnica di cottura, in crosta d’argilla. Nessun miglior piatto per Matteo nella prima parte della serata.

La prima prova e la golden pin sono state vinte infatti da Matteo Canzi e l’invention test dedicato alla marinatura proposto da chef Barbieri ha visto trionfare invece il concorrente ligure Alessandro Segantini. Al centro della seconda esterna le tradizioni culinarie delle Langhe e la salsiccia di Bra, protagonista dei piatti delle due brigate che hanno cucinato per 30 macellai.

Alcuni momenti della puntata di Matteo a Masterchef Matteo Rinaldi era nella squadra blu, che purtroppo ha perso presentando un antipasto con la salsiccia di Bra e un carrè di coniglio farcito sempre con salsiccia di Bra. Dopo la sconfitta nell’esterna Matteo ha affrontato il pressure convinto e tranquillo cucinando per i giudici Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli tre tacos bergamaschi con carne di maiale, fonduta di Taleggio e chips di melanzane. Un taco che vale la salvezza.