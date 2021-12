MasterChef, Roberto non passa la prova di abilità: «Mi metto a studiare, ci riproverò»

Nulla da fare per Roberto Foresti: l’operaio 44enne di Scanzorosciate aspirante concorrente dell’undicesima edizione di «MasterChef Italia» non ha superato la prova di abilità e la sua esperienza a Masterchef si è conclusa con la seconda fase delle selezioni. Nella prima serata aveva duettato con Locatelli un improvvisato coro da stadio, «Sarà capitato anche a voi...», concluso poi con «Forza Atalanta» e il cui video è diventato virale in Bergamasca e tra i tifosi atalantini. Dopo i Live cooking della scorsa settimana, nella doppia puntata di ieri sera (andata in onda su Sky Uno, e disponibile on demand su Sky Go e in streaming su NOW), i tre giudici hanno testato la preparazione dei potenziali concorrenti della Masterclass. Divisi in tre gruppi, in funzione del rendimento, delle carenze o dei punti deboli emersi nei Live cooking, gli aspiranti chef hanno dovuto superare una prova ideata personalmente da uno dei giudici.

Locatelli ha cercato di far emergere la creatività e l’originalità dei concorrenti nella preparazione di un burrito, Barbieri ha proposto l’esame più tecnico, ovvero riconoscere e mettere in pratica i vari tagli di verdura, frutta e ortaggi, sfilettare il pesce e disossare l’anatra; mentre Cannavacciuolo si è focalizzato sul senso estetico nell’impiattamento. A Roberto Foresti è toccata la prova tecnica di chef Barbieri perché «Impreciso» nel Live Cooking. Roberto pian piano ha tagliato le verdure, mentre sfilettare il pesce è stato come «un incontro di pugilato» per sua stessa ammissione. Una prova molto complicata, e non solo per Roberto. «Torno a casa, testa bassa, mi metto lì, studio, studio, faccio e disfo ma l’anno prossimo ci riprovo» le parole del 44enne di Scanzo dopo l’esclusione.