«Mine vaganti»: al Donizetti arriva lo spettacolo di Özpetek

Il registra turco alla sua prima esperienza teatrale. Al via la campagna di rinnovo degli abbonamenti.

Al Teatro Donizetti, dal 22 al 27 febbraio, arriva lo spettacolo «Mine Vaganti» di Ferzan Özpetek, alla sua prima esperienza registica teatrale. «Mine Vaganti», trasposizione dell’omonimo film dello stesso regista turco, sostituirà «Romeo & Giulietta – Nati sotto contraria stella», con Ale & Franz, la cui tournée è stata inaspettatamente annullata dalla produzione dello spettacolo. «Se non posso ballare... Non è la mia rivoluzione» di Lella Costa, in programma proprio dal 22 al 27 febbraio, si terrà invece dall’8 al 13 febbraio.

Ancora senza data al momento della presentazione del programma della Stagione dei Teatri, i tre «eventi speciali» sono ora definiti. Venerdì 4 e sabato 5 marzo al Teatro Donizetti Claudio Bisio interpreterà «La mia vita raccontata male» , un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere.