Miss Bergamo è Giorgia di Castelli Calepio - Foto e video

Grande festa sul Sentierone giovedì 21 luglio: a Bergamo è arrivato il tour di Miss Italia Lombardia gestito dalla bergamasca Alessandra Riva. Ad ospitare l’evento lo storico locale Balzer. Patrizio Locatelli ed Alessandra Riva hanno lavorato da mesi per riportare in centro città un titolo che a Bergamo è mancato da due anni a causa dello stop degli eventi dovuto dalla pandemia. L’ultimo titolo di Miss Bergamo è stato vinto da Mariagrazia Donadoni nel 2019, anno in cui vinse anche il titolo di Miss Bellezza Rocchetta che le ha poi permesso di approdare alla fase televisiva per gli 80 anni del concorso più importante d’Italia.