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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Martedì 10 Novembre 2026

«Molte Fedi sotto lo stesso cielo»: intervengono Elena Granata e Oliviero Bergamini

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«Molte Fedi sotto lo stesso cielo»: intervengono Elena Granata e Oliviero Bergamini
Il giornalista Olivero Bergamini sarà ospite della rassegna «Molte Fedi sotto lo stesso cielo»

Bergamo

Doppio appuntamento mercoledì 11 novembre per «Molte Fedi sotto lo stesso cielo», la rassegna culturale delle Acli di Bergamo: alle 18,30 alla Casa dell’Economia sociale in collaborazione con Confcooperative la presentazione «La città è di tutti», il nuovo libro di Elena Granata, urbanista e docente al Politecnico di Milano; alle 20,45, invece, al Cinema Conca Verde «Gli Usa dopo le elezioni di Midterm» con Oliviero Bergamini, giornalista e responsabile esteri del TG1, in dialogo con Paolo Barcella, docente di Storia contemporanea all’Università di Bergamo.

Bergamini analizza le elezioni di Midterm

«La settimana di Molte Fedi – afferma Francesco Mazzucotelli, direttore scientifico della rassegna – vedrà mercoledì 11 novembre un doppio appuntamento: con Elena Granata entreremo in un focus importante: cosa stanno diventando le nostre città? In che senso se non consumiamo non esistiamo? Lo spazio urbano ogni giorno ci trasmette dei messaggi: il tempo libero si paga, lo sport si paga. È possibile riscrivere una grammatica urbana? La sera alle 20,45, invece, sarà la volta di Oliviero Bergamini: in questa settimana si è parlato tanto degli scenari post-elezioni negli Stati Uniti. Analizzeremo dunque il voto, i nuovi volti del Partito democratico, come le diverse classi e fasce di popolazione ma non solo: cercheremo di intuire che cosa ne sarà di un’amministrazione che dovrà fare i conti con l’inferiorità sia alla Camera sia al Senato. Sono ancora disponibili gli ultimi posti per entrambi gli eventi».

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