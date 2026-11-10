«Molte Fedi sotto lo stesso cielo»: intervengono Elena Granata e Oliviero Bergamini

Doppio appuntamento mercoledì 11 novembre per « Molte Fedi sotto lo stesso cielo », la rassegna culturale delle Acli di Bergamo : alle 18,30 alla Casa dell’Economia sociale in collaborazione con Confcooperative la presentazione «La città è di tutti», il nuovo libro di Elena Granata , urbanista e docente al Politecnico di Milano; alle 20,45, invece, al Cinema Conca Verde «Gli Usa dopo le elezioni di Midterm» con Oliviero Bergamini, giornalista e responsabile esteri del TG1, in dialogo con Paolo Barcella, docente di Storia contemporanea all’Università di Bergamo.

Bergamini analizza le elezioni di Midterm

«La settimana di Molte Fedi – afferma Francesco Mazzucotelli, direttore scientifico della rassegna – vedrà mercoledì 11 novembre un doppio appuntamento: con Elena Granata entreremo in un focus importante: cosa stanno diventando le nostre città? In che senso se non consumiamo non esistiamo? Lo spazio urbano ogni giorno ci trasmette dei messaggi: il tempo libero si paga, lo sport si paga. È possibile riscrivere una grammatica urbana? La sera alle 20,45, invece, sarà la volta di Oliviero Bergamini: in questa settimana si è parlato tanto degli scenari post-elezioni negli Stati Uniti. Analizzeremo dunque il voto, i nuovi volti del Partito democratico, come le diverse classi e fasce di popolazione ma non solo: cercheremo di intuire che cosa ne sarà di un’amministrazione che dovrà fare i conti con l’inferiorità sia alla Camera sia al Senato. Sono ancora disponibili gli ultimi posti per entrambi gli eventi».