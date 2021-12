Museo delle storie, nuovi orari e aperture straordinarie nelle festività

Nuovi orari e aperture straordinarie al Museo delle storie di Bergamo per consentire ai visitatori di scoprire, durante le festività natalizie, tutte le bellezze che racchiude: dalle novità al Museo della fotografia Sestini, alle esposizioni «Natale a Bergamo 900» e «Fotografie da cartolina». Sempre aperto il Convento di San Francesco con Bergamo 900 e il Museo della fotografia Sestini, che da oggi al 9 gennaio spalanca le proprie porte dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18. Partendo dalla visita dei chiostri affrescati, si potrà poi entrare in «Visioni Fenomenali», la parte scientifica del Museo della fotografia Sestini per lasciarsi stupire da innumerevoli illusioni ottiche e due nuovi esperimenti realizzati grazie alla consulenza della professoressa Laura Serra Perani e la sponsorizzazione di Optika srl di Pietro Oliveri, che guidano in modo coinvolgente e interattivo alla scoperta di come l’occhio cattura la luce e ne trasforma le informazioni.

Novità da scoprire anche nella sezione storica del Museo, che da pochi giorni ospita un vero e proprio pezzo di storia della fotografia: un visore stereoscopico a colonna riccamente intagliato donato nel 2019 della famiglia Giovanni Cogo. Dal Museo della fotografia si passa poi al nuovissimo Bergamo 900 con l’iniziativa «Natale a Bergamo 900».