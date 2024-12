Natale a ChorusLife, dal «Christmas Show» al «Capodanno dei bambini»

Si alza il sipario sul Natale a ChorusLife. Un cartellone di eventi fino al 6 gennaio fatto di musica, danza e spettacoli e tanto altro ancora.

Il «Christmas Show» di ChorusLife

Lunedì 23 dicembre si entra nel vivo con il «Christmas Show» di Garisson Rochelle, accompagnato dalle scuole di danza del territorio. Un pomeriggio di musica, dalle 16 alle 18, in cui Garrison canterà la magia del Natale con un mini live esclusivo di Let it Snow, The Christmas Song e Jingle Bell, tre brani tratti dal suo disco «Garrison’s Christmas Songs».

Showman, cantante e intrattenitore, Garrison Rochelle è conosciuto per la sua carriera nella danza e per il lavoro come coreografo e insegnante. Dopo di lui si esibiranno le accademie di danza del territorio, per uno spettacolo ispirato ai brani del disco. Al termine si svolgerà un incontro con l’artista, per scattare una foto ricordo e condividere un pensiero sullo spettacolo.

Le iniziative in piazza per il Natale a ChorusLife

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, dalle 15 alle 18, in piazza del Sagittario ecco Babbo Natale, che aspetterò i bambini sul trono per la consegna delle letterine. In contemporanea l’angolo truccabimbi, nello stesso luogo. Domenica, poi, l’Harmony Choir scalderà l’atmosfera con un concerto di canti natalizi, dalle 15 alle 16.

In scena anche il «Capodanno dei bambini»

Venerdì 27 dicembre, dalle 15 alle 18, andrà in scena «Il Bosco delle Storie: brevi racconti per far interagire i bambini con gli attori». Sabato 28, dalle 15 alle 18, il «Capodanno dei bambini»: spettacoli magici con Mago Celestino e Mago Linus (15:00-18:00) e la «Guerra del Fracasso», una simpatica competizione che vedrà i bambini cimentarsi in oggetti musicali rumorosi seguendo l’animazione all’interno di ChorusLife (16:00-17:30).

Le altre iniziative in programma

Domenica 29 dicembre, dalle 15 alle 18, l’esibizione stunt e di salti acrobatici delle Cheerleaders, che saranno poi a disposizione per permettere ai bambini di provare semplici acrobazie. Lunedì 6 gennaio, sempre dalle 15 alle 18, ancora teatro per bambini con lo spettacolo «La via della magia: brevi racconti destinati a far interagire i bambini con gli attori». E per Capodanno l’area food di ChorusLife e il ristorante del Radisson Blu Hotel saranno aperti con menù a tema.

Il nuovo baby parking di ChorusLife

A ChorusLife ha appena aperto anche il baby parking «Oltre le stelle», dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni. Uno spazio gioco di oltre 80 metri quadrati che ospita diverse attività, laboratori e atelier, oltre ad angoli ludici a tema e a una piccola parete per l’arrampicata. Aperto da lunedì a giovedì (dalle 10 alle 20), venerdì e sabato (dalle 10 a mezzanotte) e la domenica (dalle 10 alle 21), il baby parking può ospitare fino a 25 bambini. Tariffe: da lunedì a venerdì (10 euro l’ora), sabato e domenica (11 euro l’ora). La tariffa dopo le 19 è di 13 euro l’ora.

Gli orari di ChorusLife