Oggi pomeriggio in viale Papa Giovanni: stop al traffico dalle 15

L’evento musicale inizierà alle ore 22.15 fino a pochi minuti prima alla mezzanotte per dare inizio al countdown collettivo. Con Palma, ci sarà il dj set di Radio Number One insieme a Vittoria Marletta e Alvise Salerno, che apriranno la serata alle ore 21 e chiuderanno i festeggiamenti all’una e mezza del mattino del primo giorno dell’anno 2024.

«Con evacuazione dell’area entro le ore 2 del medesimo giorno», sottolinea la delibera della Giunta comunale di una settimana fa che, in occasione dell’evento, autorizza anche una deroga temporanea ai limiti di rumorosità e agli orari di manifestazioni sonore in luoghi pubblici all’aperto, permettendo lo spegnimento della musica all’una e mezza del mattino, invece che a mezzanotte. Dal momento che viene riconosciuta «la particolare rilevanza e di interesse pubblico» dell’evento e l’importanza di sostenere «forme di protagonismo giovanile con l’ampliamento dell’offerta territoriale con proposte artistiche e culturali consone alle sensibilità giovanili», si legge nel documento.

L’appuntamento organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining Production, riempirà di musica, luci e tanto divertimento lo spazio in centro città destinato a concerti di artisti nazionali e internazionali, come ci ha insegnato l’estate appena trascorsa.

Per la realizzazione della serata, viale Papa Giovanni XXIII verrà chiuso al traffico dalle ore 15 del 31 dicembre fino alla conclusione dell’evento. A perimetrare la zona saranno posizionate barriere e saranno presenti le forze dell’ordine «in numero adeguato per la gestione dell’ordine pubblico nelle zone degli accessi alla piazza, secondo le indicazioni della competente Commissione», sottolinea la delibera comunale. E a fine dell’evento, scatteranno subito le operazioni di «pulizia della strada e della piazza per poter garantire l’immediata ripresa della viabilità pubblica». È stata inoltre firmata un’ordinanza dal sindaco Giorgio Gori che vieta, nelle vie circostanti l’area di piazzale degli Alpini, dalle ore 18 del 31 dicembre alle ore 6 del 1° gennaio, la «vendita, l’asporto e la detenzione di bevande in contenitori di vetro» e il possesso «di dispositivi nebulizzatori di sostanze urticanti o irritanti» e «articoli pirotecnici» a tutela della sicurezza della zona.