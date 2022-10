Premio Narrativa Bergamo: al via le iscrizioni alla giuria popolare

Il Consiglio direttivo dell’Associazione Premo nazionale di Narrativa Bergamo, i cui Soci Fondatori ricordiamo sono il Comune di Bergamo e Confesercenti di Bergamo, il 14 ottobre ha approvato i bandi della XXXIX edizione del Premio Narrativa Bergamo 2023. Come di consueto, potranno partecipare tutte le opere in prosa di autori italiani che siano state pubblicate dal gennaio 2021 al 30 settembre 2022. Il Regolamento è visionabile nel sito www.premiobg.it. Parte ufficialmente quindi questa XXXIX edizione: sempre dal sito, a partire dal 2 novembre e fino al 20 dicembre sarà possibile seguire le istruzioni per iscriversi on line al Bando della Giuria Popolare XXXIX edizione del Premio Narrativa suddiviso per categorie . I giovani e le scuole si iscrivono dal sito www.giovani.bg.it.