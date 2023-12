Sabato c’è il Donizetti Christmas Day: 30 eventi e palchi diffusi

Con più di 20 concerti e spettacoli, presentazioni di libri, laboratori per bambini e visite guidate è tutto pronto per uno degli appuntamenti ormai tradizionali degli ultimi giorni di festival: sabato 2 dicembre dalle 9.30 fino a sera, torna il Donizetti Christmas Day, realizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti con il sostegno di Immobiliare della Fiera e Stucchi S.p.A. Tra il Teatro Donizetti e il Centro Piacentiniano, saranno numerosi i palcoscenici diffusi, anche nei negozi, che ospiteranno le iniziative pensate per salutare il festival in attesa del Natale.

Il programma del Donizetti Christmas Day

La mattina spazio alle visite guidate gratuite con prenotazione del Teatro Donizetti: si inizia alle 10.00 e si prosegue ogni 20 minuti fino alle 12.40 (ingresso dal Guardaroba); per chi volesse invece fare un tour dei luoghi donizettiani fra Città Bassa e Città Alta, dalle 10.00 alle 16.00 (con partenze ogni 15 minuti) potrà salire gratuitamente a bordo dei Tuk Tuk in Largo Gianandrea Gavazzeni grazie alla collaborazione con il Consorzio turistico di Bergamo e Visit Bergamo. O ancora, con un biglietto che va dai 3€ per i bambini al sotto dei 5 anni fino ai 10€ per gli adulti, dalle 11.00 alle 18.00 sarà possibile fare un percorso panoramico con il Christmas Day Little Train, che partirà sempre da Largo Gavazzeni ogni ora, alla scoperta dei più importanti punti culturali della città. Le ultime corse del tour sono dedicate alle istallazioni di luce del Bergamo Christmas Design.

La passata edizione del Donizetti Christmas Day

I concerti del Donizetti Christmas Day

La programmazione di appuntamenti musicali si apre nel Ridotto Gavazzeni, dove alle 10.00 e poi alle 12.00, ci sarà Doni Xmas, presentazioni di alcuni libri sul mondo dell’opera di ieri e di oggi – scritti da Carlida Steffan, Luca Zoppelli (Nei palchi e sulle sedie. Il teatro musicale nella società italiana dell’Ottocento, Carocci 2023) e Alberto Mattioli (Gran teatro Italia. Viaggio sentimentale nel paese del melodramma, Garzanti 2023) – e le nuove biografie di Rossini e Puccini a cura rispettivamente di Paolo Fabbri (Come un baleno rapido. Arte e vita di Rossini, LIM 2022) e di Virgilio Bernardoni (Puccini, Il Saggiatore 2023); insieme agli autori e ai musicologi della sezione scientifica sarà l’occasione per alcuni spunti per i regali di Natale, grazie anche allo speciale bookshop in collaborazione con la Libreria Incrocio Quarenghi.

I laboratori per bambini

Il Donizetti Studio ospiterà tanti laboratori per bambini e ragazzi di tutte le età con prenotazione gratuita: da Do Re Mi. Cantiamo insieme con Alessandra Giolo per la fascia 0-12 mesi (ore 9.30) e per quella 3-5 anni (ore 11.00) a Giardino d’artista con Sarah Macchetta per i bimbi fra i 6 e 10 anni (ore 15.00); infine Lucia e le altre per le ragazze dai 15 anni con Silvia Briozzo (ore 17.00). Sempre per i più piccoli, fra i 4 e i 10 è possibile prenotare gratuitamente il laboratorio all’Accademia Carrara Cara Santa Lucia ti scrivo. All’Accademia Carrara, alle 16, visita guidata della mostra Tutta in voi la luce mia.

La passata edizione del Donizetti Christmas Day

Gli eventi musicali

Tra gli spazi del Teatro Donizetti e i negozi sotto i portici del Centro Piacentiniano, si esibiranno artisti, ensemble, cori in nome di Donizetti: si inizia con Merci Gaetan dell’Achrome Ensemble alle 11.00 nel Ridotto Gavazzeni, spazio che ospiterà alle 15 il Gruppo Fiati Musica Aperta con un programma dedicato a Mayr, alle 16 l’Estudiantina Ensemble per Natale Donizettiano e alle 17 il Quartetto Gli Originali con Donizetti si fa in quattro.

La Dirty Dixie Jazz Band “marcerà” al ritmo di Rataplàn, Rataplàn in tutta l’area dalle ore 15alle 18. L’arpa di Giuliano Marco Mattioli con Notte apre i concerti nella Sala Musica del Teatro alle 15dove si esibirà anche il Duo Podera-Mezzanotti con Quanto è bella(ore 17) e la violoncellista Eleuteria Brucerei il mare (ore 18); artisti che saranno nel negozio LI-MON (rispettivamente alle 17, alle 15 e alle 16). Nella stessa Sala ma alle 16 Giuliano Gariboldi e il Duo Trivella saranno impegnati nella pièce Donizetti a quattro sanfe. All’Antica Fiera si potrà pranzare in compagnia del gruppo Domo Emigrantes che proporrà sia alle 12.30 che alle 13.30 Da Bergamo al Mediterraneo.

La Seven Seas Orchestra proporrà Hot Jazz da Laura Natali alle 15.30 e poi al dehor di Balzer alle 16.30 e alle 18.30. Spazio anche alle parole: in Sala Cuminetti (Teatro Donizetti) alle 15.30 Silvia Lorenzi e Fausto Beccalossi si esibiranno in L’amore ai tempi di Gaetano e alla Chiesa di San Bartolomeo alle 15 e alle 16.30 andrà in scena Il geniale costruttore, il concerto-spettacolo di Alessandro Bottelli con Francesco Cortinovis, Matilde Facheris e Roberto Olzer.

Il Donizetti Christmas Day sarà anche l’occasione per ritrovare il gruppo di donne bergamasche «Le favorite» che, dopo essersi esibite per la prima volta nell’opera La favorite lo scorso festival e ancora per la Donizetti Night, tornano con una nuova performance dal titolo Non ti sento più sulle note di una delle canzoni di LU OpeRave alle 15.15 e alle 16.15 davanti all’ingresso principale del Teatro Donizetti. Nello stesso spazio il Coro Goccia dopo Goccia, adulti e bambini diretti da Pietro Vigani, con Buon Natale Gaetano, augurerà buone feste alle 15.30 e alle 17.30.

L’opera di Simone Mayr al Donizetti

Chiuderà il Donizetti Christmas Day alle 20 al Teatro Donizetti «Il piccolo compositore di musica», opera di Giacomo Simone Mayr in scena in prima moderna in una versione rielaborata da Francesco Micheli – nella doppia veste di regista e narratore – con Giorgio Pesenti e la direzione musicale di Alberto Zanardi, con gli allievi della Bottega Donizetti e il Coro e l’Orchestra del Politecnico delle Arti “G. Donizetti – G. Carrara” i cui allievi firmano anche l’allestimento scenico.

Info e biglietti della Donizetti Christmas Day

Biglietteria Piazza Cavour, 15 – Bergamo – T. 035 4160601/602/603 – martedì-sabato, ore 13-20. [email protected]