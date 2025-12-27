Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Sabato 27 Dicembre 2025
Santo Stefano al museo, la Carrara fa il botto
LA FESTA. Alla Pinacoteca 1.650 ingressi anche grazie alla gratuità per i bergamaschi. In tanti pure al Museo delle Storie, al Bernareggi e ai mercatini di Natale.
Migliaia di bergamaschi hanno scelto di trascorrere la festività di Santo Stefano in città. Un boom di presenze si è registrato in particolare nei musei, ma anche a passeggio per le strade, in Città Alta soprattutto, così come sul Sentierone e in piazzale Alpini. I mercatini di Natale, presenti in stazione e nel centro piacentiniano, hanno riscosso ancora grande successo, immersi in un’atmosfera fatta di luci scintillanti.
Bene i musei: Accademia Carrara su tutti
Ieri la struttura museale più gettonata è stata l’Accademia Carrara. La pinacoteca cittadina, che fino al 31 dicembre ha promosso l’ingresso gratuito per i residenti a Bergamo e provincia, ha registrato ben 1.650 ingressi: «Un vero record che normalmente si verifica in occasione delle grandi mostre – ha detto il general manager Gianpietro Bonaldi -. È molto significativo il fatto che i bergamaschi si riapproprino del loro museo sfruttando la promozione messa in campo. Vista la grande affluenza invitiamo a prenotarsi online, in modo da agevolare accoglienza e organizzazione della visita».
Ottimi riscontri anche per la rete del Museo delle Storie, diretta da Roberta Frigeni, che ha contato circa 650 ingressi, un dato superiore ai 612 registrati lo scorso anno. La Gamec ha superato le cento presenze. Oltre 200 persone hanno visitato il percorso proposto dal Museo Diocesano Adriano Bernareggi, tra l’antico palazzo vescovile, il Battistero di piazza Duomo e l’antica Cattedrale. «Una bella giornata di festa in cui abbiamo visto tante famiglie con bambini da tutta la Bergamasca - commenta il direttore don Davide Rota Conti -. Nei prossimi giorni attendiamo diversi gruppi, anche formati da molti giovani». Buone le presenze anche nei musei Archeologico e di Scienze Naturali che, secondo i dati forniti dal direttore Marco Valle, venerdì sera alla chiusura contavano 353 biglietti staccati.
