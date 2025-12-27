Santo Stefano al museo, la Carrara fa il botto

Migliaia di bergamaschi hanno scelto di trascorrere la festività di Santo Stefano in città. Un boom di presenze si è registrato in particolare nei musei, ma anche a passeggio per le strade, in Città Alta soprattutto, così come sul Sentierone e in piazzale Alpini. I mercatini di Natale, presenti in stazione e nel centro piacentiniano, hanno riscosso ancora grande successo, immersi in un’atmosfera fatta di luci scintillanti.

Bene i musei: Accademia Carrara su tutti

Ieri la struttura museale più gettonata è stata l’Accademia Carrara. La pinacoteca cittadina, che fino al 31 dicembre ha promosso l’ingresso gratuito per i residenti a Bergamo e provincia, ha registrato ben 1.650 ingressi: «Un vero record che normalmente si verifica in occasione delle grandi mostre – ha detto il general manager Gianpietro Bonaldi -. È molto significativo il fatto che i bergamaschi si riapproprino del loro museo sfruttando la promozione messa in campo. Vista la grande affluenza invitiamo a prenotarsi online, in modo da agevolare accoglienza e organizzazione della visita».