Si alza il sipario sul tour natalizio dei «Piccoli Musici» di Casazza

Dicembre di bel canto, già da domenica, in compagnia dei coristi de «I Piccoli Musici» di Casazza, con un cartellone che spazia dal classico concerto di Natale al folk songs e all’opera (info: www.piccolimusici.it). «È impegnativo – spiega il direttore, nonché fondatore, Mario Mora –, ma abbiamo messo a punto una serie di proposte che renderanno originali le diverse interpretazioni. Quest’anno saltiamo quello che dal 2007 è diventato un appuntamento tradizionale con la Rai, vale a dire il concerto messo in onda a Natale, ma tornerà nel 2025, quando festeggeremo il nostro 40° anno scolastico».

Folk songs e canti d’opera

Il tour natalizio comincia il 1 dicembre proprio dove tutto ha avuto inizio: Casazza. Il concerto «Il suono della voce» sarà alle 20,45 nella chiesa parrocchiale, lo stesso in programma sabato 14 alle 21 nella parrocchiale di Vaprio d’Adda (Milano) e sabato 21 alle 15,30 al Teatro Sociale di Bergamo. Il repertorio spazierà dalle folk songs di varie nazioni ai brani da musical di Leonard Bernstein e Richard Rodgers, fino ai canti d’opera per il centenario della morte di Giacomo Puccini.

Un omaggio a Bizet

Nella seconda parte, invece, spazio alle melodie natalizie per creare la giusta atmosfera attraverso l’espressività e il suono che da sempre caratterizzano la formazione della Valle Cavallina. Al pianoforte Martina Mora, Mauro Zuccante e Denise Isonni, all’arpa Francesca Tirale, al violino Silvia Freti e alla zampogna Sebastiano Suardi, che accompagneranno coro e solisti. Una chicca assai ghiotta è prevista al Sociale, come spiega il maestro Mora: «Dalla “Carmen” di Georges Bizet in cartellone al Donizetti nel 1995, alla quale i “Piccoli Musici” hanno partecipato, proporremo in forma scenica il “Choeur des Gamins” con il brano che il “Coro dei Monelli” canta nel primo atto». Al pianoforte Alberto Braghini.

Il quarto Re Magio

Tuttavia, è da non perdere pure l’esecuzione di sabato 7 dicembre alle 20,30 nella Basilica di Santa Maria Assunta a Clusone, in replica lunedì 23 alle 21 nel Duomo di Desenzano del Garda (Brescia). Si tratta de «La leggenda del saggio Artaban, il Quarto Re Magio» su testo proprio per «I Piccoli Musici» di Ottavio de Carli e musica di Domenico Clapasson. Voce recitante Valerio Busseni, voci soliste Francesca Longa, Giorgia Semeraro e Chiara Signorelli, con l’Ensemble Soledad Sonora.

Itinerari di musica sacra