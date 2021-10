«Sim Sala Bim»: Matilde in finale del talent di Rai 2

La quindicenne bergamasca ha conquistato il diploma e il mantello di mago, ora in gara per la bacchetta d’oro.

«Sim Sala Bim», Matilde Carioli è in finale a «Voglio essere un mago!». La studentessa quindicenne di Bergamo, che frequenta la seconda superiore dell’istituto tecnico a indirizzo turistico Vittorio Emanuele di Bergamo, nella puntata andata in onda ieri del nuovo docu-reality di Rai 2 prodotto dalla Stand by me, è infatti una dei sei concorrenti apprendisti ad aver conquistato il diploma e il mantello di mago che le hanno consegnato anche le chiavi per aprire le porte della finalissima (che si terrà settimana prossima), in cui il migliore si aggiudicherà la bacchetta d’oro.

«Sono davvero contentissima per avere passato il turno, aver preso il mantello – racconta Matilde – ed essere una delle sei finaliste del programma. Sono fiera di me stessa perché ho lavorato tanto (sono anche autodidatta) e ho ottenuto questo traguardo e spero di fare bene anche in finale e di portare tanta magia sul palco».