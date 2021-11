Simone Moro: «I giovani non sognano, vivono il loro tempo nel mondo virtuale»

Vivere la passione per la montagna e trasmetterla agli altri, soprattutto ai più giovani. È con questa finalità che Simone Moro, uno dei più famosi alpinisti al mondo, il re degli invernali sugli Ottomila, con oltre 60 spedizioni alle spalle, ha deciso di togliersi gli scarponi (ma solo per poco) e indossare i panni dello scrittore, per dare alle stampe la sua fatica editoriale dal titolo «A ogni passo - Le storie di montagna e di vita che racconto a mio figlio» (Rizzoli, pag. 276, euro 14,90), in libreria dal 16 novembre.

Moro, mettersi davanti al pc dev’essere stata anche questa una bella impresa?

«Non è facile scrivere un libro ma, come si sa, a me le cose facili non piacciono. È il mio 13mo libro e non sarà di certo l’ultimo. La narrazione, la scrittura mi piace molto, è importante perchè ritengo possa essere di ispirazione per qualcuno».