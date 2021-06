Sui manifesti nella città le fotografie di Acerbis raccontano Bergamo che rinasce dopo il Covid

Scalda i motori la nuova edizione di Bergamo Festival, in programma dal 2 al 4 luglio, nella splendida cornice del Monastero di Astino, sul tema «Di generazione in generazione». Attesi ospiti internazionali: lo scrittore spagnolo Javier Cercas, che presenterà il suo nuovo libro, e il filosofo francese Gilles Lipovetsky. Gran finale con Roberto Vecchioni e le sue «Lezioni di volo e atterraggio» . Intanto il 23 giugno si inaugura il Fuori Festival dedicato alla fotografia.

Fino al 23 luglio per le vie di Bergamo sarà allestita l’installazione fotografica urbana «I luoghi e la memoria» del fotografo bergamasco Francesco Acerbis che da anni lavora come fotoreporter a Parigi per testate internazionali . Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo e con il patrocinio dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. È passato un anno dallo scoppio della pandemia che ha visto Bergamo come tragico epicentro del Covid-19 in tutto il mondo. «Un anno difficile e intenso, per molti versi solitario che ha messo in evidenza fragilità e efficienze collettive e individuali. Oggi non ci sono più articoli sulle prime pagine dei media internazionali né fotografi venuti da fuori per raccontare una città che non possono vedere – affermano gli organizzatori – . Ma le ferite restano, tracimano nel presente al ritmo altalenante delle curve dei contagi, dei tamponi realizzati, del numero di persone vaccinate, del lampeggiare dei colori assegnati alle regioni . Col tempo l’esperienza vissuta si dilata e si sedimenta nei pensieri, modifica la percezione dello spazio, si trasforma in ricordo e si ricompone in memoria collettiva mentre persone e luoghi scivolano verso il futuro con determinazione o con rassegnata indolenza, portando con sé una pagina di Storia non ancora scritta ma che si manifesta in filigrana in ogni luogo».